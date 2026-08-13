„Boho-Chic“Königin Letizia zeigt sich „ganz in Weiß“ neben altem Freund

König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (53) haben sich nach dem Abschluss der Regatta „Copa del Rey Mapfre“ mit ihren Töchtern, den Prinzessinnen Leonor und Sofía, sowie Altkönigin Sofía (87) zum traditionellen Familienessen auf Mallorca getroffen.

Bei der Zusammenkunft im Restaurant „Mia“ im Küstenort Portixol (Palma) war nach Berichten des spanischen Portals „Vanitatis“ und des Magazins „Hola“ auch ein langjähriger und enger Vertrauter der Familie zu Gast: der inzwischen 89-jährige Kardiologe Dr. Jean Henri Fruchaud.

Dr. Jean Henri Fruchaud: Der besondere Gast der Royals

Fruchaud ist der Witwer von Tatiana Radziwill (†86), einer engen Jugendfreundin von Altkönigin Sofía. Die beiden verband eine jahrzehntelange Freundschaft, die bis in ihre gemeinsame Kindheit im südafrikanischen Exil während des Zweiten Weltkriegs zurückreichte.

Ebenfalls beim sommerlichen Abendessen gesichtet: Die Töchter von Letizia und Felipe, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía, die den Familienabend sichtlich genossen. Copyright: IMAGO / PPE

Das Paar begleitete die spanische Königsfamilie über Jahrzehnte hinweg regelmäßig bei privaten Treffen und Sommerurlauben. Nach dem Tod von Tatiana Radziwill im Dezember 2025 nimmt Fruchaud die traditionellen Sommertermine nun erstmals alleine an Sofías Seite wahr.

Königin Letizia zeigt sich im„Boho-Chic“-Look

Für die Altkönigin hat der Besuch eine besondere Bedeutung: Neben dem Verlust ihrer besten Freundin hatte Sofía nur wenige Wochen später auch den Tod ihrer jüngeren Schwester Prinzessin Irene zu beklagen. In dieser schmerzhaften Phase sucht die 87-Jährige Trost im engsten Familienkreis und bei langjährigen Weggefährten.

Königin Letizia und der langjährige Familienfreund Dr. Jean Henri Fruchaud. Copyright: IMAGO/PPE

Trotz der traurigen Hintergründe zeigte sich die Königsfamilie beim Verlassen des Lokals gelöst. Königin Letizia präsentierte sich dabei in sommerlicher Eleganz und wählte, wie „Vanitatis“ berichtet, einen „Boho-Chic“-Look ganz in Weiß.

Blickfang ihres Outfits war ein ärmelloses, floral besticktes Midi-Kleid, kombiniert mit einer handgefertigten, mit Meeresmuscheln verzierten Korbtasche des Labels „Heimat Atlántica“. Bei den Schuhen wählte Letizia flache, goldfarbene Ledersandalen der spanischen Marke Pedro García und komplettierte ihren Auftritt mit minimalistischem Goldschmuck.