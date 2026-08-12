Während des traditionellen Sommerurlaubs der spanischen Königsfamilie auf Mallorca hat ein modisches Detail für Aufmerksamkeit gesorgt: Die 19-jährige Infantin Sofía zeigte sich bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch am Samstag, 8. August, in einem bereits bekannten Kleidungsstück.

Nach einem Abendessen im Restaurant Mia in Palma verließ sie das Lokal an der Seite von König Felipe (58), Königin Letizia (53), Kronprinzessin Leonor (20) und Altkönigin Sofía (87) in einem blau-weißen, schulterfreien Kleid mit abstraktem Kobaltmuster und Taillengürtel, kombiniert mit weißen Espadrilles.

Prinzessin Sofía trägt Kleid von Letizia und Leonor

Wie das Magazin „Harper’s Bazaar“ berichtet, handelt es sich bei dem Modell um eine Zusammenarbeit der Modemarke Desigual mit der Designerin Stella Jean.

Das Kleidungsstück kam innerhalb der Familie bereits mehrfach bei offiziellen Sommerterminen auf der Baleareninsel zum Einsatz. Königin Letizia trug das Modell erstmals am 3. August 2023 auf dem Weg zum Marivent-Palast, der Sommerresidenz der Royals, anlässlich des jährlichen Empfangs für Vertreter lokaler Behörden.

Am 4. August 2025 wählte Kronprinzessin Leonor dasselbe Kleid für dieselbe Veranstaltung, bei der die beiden Königstöchter ihre Eltern erstmals zu dem jährlichen Empfang begleiteten.

Altkönigin Sofía verfehlt Position beim Fototermin – ihre Enkelin hilft

Bereits wenige Tage zuvor hatte eine Szene der königlichen Familie während des Urlaubs Beachtung gefunden. Bei einem Fototermin vor dem Marivent-Palast am Dienstag, 4. August 2026, stand Altkönigin Sofía zunächst zwischen Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofía.

Wie eine Videoaufnahme des Magazins „Hello!“ zeigt, machte Infantin Sofía ihre Großmutter diskret darauf aufmerksam, an den äußeren Rand zu treten, um die gewohnte Formation für das offizielle Familienporträt einzunehmen.

Kürzlich gab es außerdem einen Grund zur Freude: Wie das spanische Online-Portal „Vanitatis“ berichtete, hat es die spanische Kronprinzessin Leonor in ein ungewöhnliches Sympathie-Ranking geschafft. Bei einer repräsentativen Umfrage des spanischen Brauereiverbands „Cerveceros de España“ landete die Thronfolgerin auf Platz fünf der beliebtesten Frauen, mit denen die spanische Bevölkerung am liebsten ein Bier trinken gehen würde.

In der landesweiten Erhebung des Marktforschungsinstituts Alpha Research unter 2.000 Befragten gaben 8,2 Prozent an, sich ein solches Treffen mit der Prinzessin vorstellen zu können. Die höchste Beliebtheit verzeichnet Leonor bei der männlichen Bevölkerung sowie in der Region Murcia. Dort belegt sie mit 16,3 Prozent der Stimmen den ersten Platz. In Murcia hatte die Thronfolgerin im vergangenen Jahr einen Teil ihrer militärischen Ausbildung absolviert. (jag)