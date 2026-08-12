Kronprinzessin Amalia der Niederlande hat am Dienstagabend bei der Eröffnungsfeier der FEI World Championships in Aachen auf sich aufmerksam gemacht. Die 22-Jährige fuhr gemeinsam mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär in einer prunkvollen historischen Kutsche in das Hauptstadion ein.

Bei der Eröffnungsfeier der FEI World Championships in Aachen sitzen Kronprinzessin Amalia der Niederlande und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär in einer prunkvollen historischen Kutsche. Amalia trägt ein grün-weiß gestreiftes, ärmelloses Kleid, Bär ein rosafarbenes Kleid. Hinter der Kutsche sind zwei uniformierte Kutscher zu sehen.

Kronprinzessin Amalia zeigt in Aachen ihre Narbe

Für Amalia ist der Auftritt mehr als ein royaler Termin: „Mit meiner Vorliebe für den Pferdesport ist es natürlich schön für mich, hier zu sein und all die Pferde auch ein bisschen zu streicheln“, sagte die Kronprinzessin bei ihrem Besuch in Aachen. Über ihre Leidenschaft für den Reitsport erklärte sie gegenüber „RTL Boulevard“: „Das ist eine Kinderliebe. Es ist wirklich eine Leidenschaft, die man haben muss. Das kann ich dir auch nicht erklären.“

Amalia wurde dabei auch mit der Narbe an ihrem linken Oberarm gesichtet. Sie stammt von ihrem schweren Reitunfall im Juni 2025. Damals stürzte die Kronprinzessin vom Pferd, brach sich den linken Oberarm und musste noch am selben Abend operiert werden.

Oranje-Prinzessin ist seit ihrer Kindheit begeisterte Reiterin

Kronprinzessin Amalia der Niederlande sitzt gemeinsam mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär in einer prunkvollen historischen Kutsche. Copyright: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Die Pferdeliebe der niederländischen Thronfolgerin ist trotz des Unfalls ungebrochen. Amalia besuchte das Turniergelände bereits am Vormittag und zeigte sich begeistert von der Reit-WM in Aachen. Besonders freue sie sich darauf, die Pferde zu sehen und die niederländischen Reiter anzufeuern.

Königin Mary von Dänemark und Kronprinzessin Amalia der Niederlande besuchen gemeinsam die Eröffnungsfeier der FEI World Championships in Aachen. Copyright: IMAGO/Frank Heinen

Wie viel ihr der Reitsport bedeutet, machte sie auch gegenüber der niederländischen Kabarettistin Claudia de Breij deutlich, die 2021 ein Buch über die Kronprinzessin veröffentlichte. „Auf einem Pferd bin ich am meisten ich selbst“, sagte Amalia. „Wenn man mich wirklich kennenlernen will, muss man mich reiten sehen.“

Überraschend tauchte auch Königin Mary von Dänemark bei der Eröffnungsfeier in Aachen auf. Ihr Besuch war nicht offiziell angekündigt worden: Die dänische Königin war „privat“ in Aachen und verfolgte die Eröffnung gemeinsam mit ihrer Schwägerin, Prinzessin Benedikte. Auch Zara Tindall und Infantin Elena von Spanien waren unter den prominenten Gästen.