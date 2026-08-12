James, „Earl of Wessex“, packt in den Sommermonaten ordentlich mit an: Der 18-jährige Sohn von Prinz Edward und Herzogin Sophie – und damit Neffe von König Charles III. sowie jüngster Enkel der verstorbenen Königin Elizabeth II. – tauscht das royale Parkett gegen handfeste Hofarbeit. Wie das Magazin „People“ unter Berufung auf britische Medien berichtet, hilft der Teenager derzeit als Farmhelfer auf dem königlichen Landsitz Sandringham in Norfolk aus.

Auf dem Anwesen unterstützt der Teenager die regulären Arbeitskräfte unter anderem beim Traktorfahren und bei alltäglichen Arbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb. Ein Mitarbeiter des Landsitzes äußerte sich gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“ über den Einsatz des Royals: „Jeder ist es gewohnt, James nur schick herausgeputzt mit seiner Familie bei offiziellen Anlässen an Weihnachten und Ostern zu sehen, deshalb musste ich zweimal hinsehen.“

James, „Earl of Wessex“ packt wohl richtig an

Der Angestellte ergänzte: „Er mag der Neffe des Königs sein, aber er packt mehr als gern mit an und macht sich die Hände schmutzig.“ Dem Vernehmen nach schätzt König Charles III. das Engagement seines Neffen, da er die Naturverbundenheit der jüngeren Generation im Königshaus begrüßt.

Hier ist James, „Earl of Wessex“ gemeinsam mit seinen Eltern, Prinz Edward und Herzogin Sophie, sowie Schwester Lady Louise Windsor auf dem Weg zur Krönung von König Charles III. zu sehen. (Archivbild) Copyright: AP

James hat im Frühsommer seinen Schulabschluss am Radley College absolviert. Offizielle Pläne für seinen weiteren Ausbildungsweg oder künftige Aufgaben innerhalb des Königshauses wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Ebenso wie seine 22-jährige Schwester Lady Louise wuchs er weitgehend abseits der medialen Öffentlichkeit auf. Beide haben mit dem Erreichen der Volljährigkeit darauf verzichtet, die ihnen als Enkeln einer Monarchin zustehende Anrede „His/Her Royal Highness“ („Königliche Hoheit“) aktiv zu führen.

Hintergrund ist eine gezielte Weichenstellung im Hause der Herzogsfamilie von Edinburgh. „Ich denke, Sophie und Edward haben sorgfältig darauf geachtet, ihre Kinder auf ein Leben außerhalb des arbeitenden Königshauses vorzubereiten“, erläuterte der Royal-Biograf Sean Smith dem Sender „GB News“.

Bereits im Jahr 2020 hatte Herzogin Sophie in einem Interview mit der Zeitung „The Sunday Times“ diesen Weg skizziert: „Wir versuchen, sie mit dem Verständnis zu erziehen, dass sie sehr wahrscheinlich für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, keine HRH-Titel zu verwenden. Sie besitzen diese und können ab 18 Jahren darüber entscheiden, aber ich halte das für höchst unwahrscheinlich.“