Zur Eröffnung der Reit-Weltmeisterschaften in Aachen („FEI World Championships Aachen 2026“) ist Königin Mary von Dänemark überraschend als Gast erschienen, wie die „Aachener Zeitung“ berichtet. Zwar war das Erscheinen royaler Gäste angekündigt und mehrere europäische Königshäuser bei der Eröffnungsfeier vertreten, der Besuch der dänischen Königin war im Vorfeld jedoch nicht öffentlich kommuniziert worden.

Königin Mary neben Kronprinzessin Amalia gesichtet

Wie Birgit Rosenberg, Vorständin des ausrichtenden Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV), gegenüber der „Aachener Zeitung“ mitteilte, handelte es sich auf ausdrücklichen Wunsch um einen rein privaten Aufenthalt und keinen offiziellen Staatsbesuch.

v. l.: Dorothee Bär, Bundesforschungsministerin, Königin Mary von Dänemark und Prinzessin Catharina-Amalia der Niederland bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaften in Aachen am 11. August 2026. Copyright: IMAGO/Frank Heinen

Aus diesem Grund verzichtete die Monarchin auf eine Fahrt im Kutschenkorso und wurde auch in den im Vorfeld abgestimmten Pressemitteilungen des Veranstalters nicht genannt, in denen protokollgemäß die Kronprinzessin Amalia der Niederlande, Prinzessin Benedikte von Dänemark sowie Infantin Elena von Borbón aufgeführt waren, an deren Seite sie schließlich auf der Tribüne Platz nahm.

Ehefrau von König Frederik ist begeisterte Reiterin

Dem Bericht der „Aachener Zeitung“ zufolge hatte der ALRV im Vorfeld mehrere Königshäuser eingeladen, an der Zeremonie teilzunehmen und Repräsentanten zu entsenden.

Königin Mary von Dänemark mit Lambertz-Inhaber Dr. Hermann Bühlbecker und ALRV-Präsidentin Stefanie Peters bei der Media Night der FEI World Championships Aachen 2026. Copyright: IMAGO/Eibner

Mary von Dänemark, die aus Australien stammt und bereits bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Reitwettbewerbe verfolgt hatte, nahm unter anderem an der Media Night teil, wo sie von ALRV-Präsidentin Stefanie Peters und Hermann Bühlbecker begrüßt wurde. Am Mittwochmorgen besuchte sie zudem die Stallungen auf dem Turniergelände, um die Teams aus Dänemark und Australien zu treffen.

Königin Mary verbindet seit vielen Jahren eine enge Beziehung zum Pferdesport. Im dänischen Königshaus hat der Reitsport ohnehin einen hohen Stellenwert, geprägt unter anderem durch die pferdebegeisterte Verwandtschaft rund um Prinzessin Benedikte. Auch Marys Kinder teilen ihre Begeisterung für Pferde. Bei internationalen Reitsport-Großevents ist die Königin regelmäßig als Zuschauerin zu sehen.