Königin Mette-Marit von Norwegen hat ihre Teilnahme an der feierlichen Parlamentseröffnung am 2. Oktober 2026 kurzfristig abgesagt. Wie das norwegische Königshaus gegenüber dem Magazin „Se og Hør“ mitteilte, kann die 53-Jährige wegen einer Atemwegsinfektion nicht an der Zeremonie im Storting teilnehmen.

Der Termin galt als wichtiger Meilenstein für das norwegische Königshaus, da König Haakon VIII. ab 13.00 Uhr zum ersten Mal als Staatsoberhaupt die Eröffnungsrede im Parlament verliest.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra springt ein

Nach Angaben mehrerer norwegischer Medien ist eine solche Infektion für Mette-Marit besonders heikel: Im Juni hatte sie sich aufgrund ihrer schweren Lungenfibrose einer lebensrettenden Lungentransplantation unterziehen müssen, weshalb sie in der Vergangenheit wiederholt Termine absagen musste.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra an der Seite ihrer Eltern König Haakon und Königin Mette-Marit. (Archivbild) Copyright: Fredrik Varfjell/NTB/dpa

Während Mette-Marit auf dem restaurierten Königinnen-Stuhl Platz genommen hätte, begleitet nun Kronprinzessin Ingrid Alexandra ihren Vater zur Zeremonie. Die 22-jährige Thronfolgerin nimmt ihren Platz auf dem Thronfolger-Stuhl ein, womit bei dem Staatsakt die nächste Generation des Königshauses im Blickpunkt steht.

Haakon hatte die Eröffnung bereits 2020 vertretungsweise für seinen verstorbenen Vater Harald geleitet, führt die traditionsreiche Zeremonie am Freitag nun jedoch erstmals offiziell als Monarch durch.

Folgt noch ein feierlicher Festakt?

Zuvor war spekuliert worden, ob für das neue Königspaar nach dem Thronwechsel im August und Haakons Verfassungseid am 1. September noch ein feierlicher Festakt folgen wird. Zwar gibt es in Norwegen seit 1908 keine Krönungen mehr, traditionsgemäß ließen sich frühere Monarchen jedoch im Nidarosdom in Trondheim kirchlich einsegnen. Laut norwegischen Adelsexperten gilt eine solche Zeremonie für Haakon und Mette-Marit im Juni 2027 als wahrscheinlich.

Da die Segnung keine verfassungsrechtliche Pflicht darstellt, kann der Palast den Termin flexibel planen, wobei insbesondere der Gesundheitszustand von Königin Mette-Marit den zeitlichen Ablauf maßgeblich beeinflussen dürfte. Bis zum Ende der Hoftrauer nimmt die Familie Termine vorerst nur im kleineren Rahmen wahr.