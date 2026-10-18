Königin Silvia von Schweden hat am Rande einer Konferenz im Stockholmer Schloss mit einem herzlichen Lachanfall für Aufsehen gesorgt. Wie das schwedische Magazin „Svensk Damtidning“ und der Mode-Blog „Royal Fashion“ berichteten, trat die Monarchin gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter Prinzessin Sofia bei der Jubiläumsausgabe des Global Child Forum auf.

Zwischen den beiden Frauen herrschte während des Auftritts im Bernadotte-Bibliothekssaal eine sichtlich gelöste Stimmung. Silvia konnte sich während der Begegnung ein anhaltendes Lachen nicht verkneifen, was der neunstündigen Arbeitskonferenz einen ungewohnt heiteren Moment verlieh.

Königlicher Mode-Kontrast: Sofia in Schwarz, Silvia ganz in Weiß

Worüber die beiden sich derart amüsierten, blieb allerdings ihr Geheimnis: Weder der Hof noch die anwesenden Berichterstatter lüfteten das private Detail hinter der königlichen Heiterkeit.

Auch optisch setzten die beiden Akzente: Silvia trug eine weiße Jacke des Labels Weill Paris mit einem elegant drapierten Schal gegen die Kühle des Bibliothekssaals, während Sofia ganz in Schwarz mit Rollkragenpullover und weiter Bundfaltenhose erschien.

Eindringlicher Appell von König Carl Gustaf eröffnet das Fachforum

Trotz der ausgelassenen Szenen zwischen Königin Silvia und Prinzessin Sofia stand die Veranstaltung ganz im Zeichen des Kinderschutzes und der weltweiten Kinderrechte. Moderiert von der Journalistin Linda Nyberg, versammelten sich hochrangige Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft, darunter der Klimaforscher Johan Rockström, Finanzmanager Carl Bennet und die frühere H&M-Chefin Helena Helmersson.

König Carl Gustaf eröffnete die Konferenz, bevor Königin Silvia die Ansprache übernahm. Der Monarch richtete dabei einen eindringlichen Appell an das Auditorium: „Ich möchte Sie bitten, ein Kind vor Augen zu haben. Vielleicht Ihr eigenes Kind oder Enkelkind, einen jungen Menschen, den Sie kennen, oder sogar das Kind, das Sie selbst einmal waren.“

Er mahnte zudem die Verantwortung der anwesenden Führungskräfte an: „Junge Menschen haben wenig formelle Macht. Aber die heutigen Entscheidungen prägen ihre Gesundheit, Sicherheit und Chancen sowie die Welt, in der sie aufwachsen. Und wie Sie alle wissen – die Kindheit kann nicht warten.“

Strategische Workshops und Arbeitsgruppen im Blauen Salon

Nach den Reden und dem gemeinsamen Mittagessen ging die Tagung in die inhaltliche Vertiefung über. Im Blauen Salon des Schlosses fanden am Nachmittag strategische Arbeitsgruppen unter dem Namen ActionLabs statt, in denen Lösungsansätze für drängende Zukunftsfragen von Kindern erarbeitet wurden.

Die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen Handlungsaufruf an globale Akteure. Dass sich die Königin zuvor im Austausch mit Sofia so unbeschwert zeigte, blieb dennoch das meistbeachtete Bild dieses arbeitsintensiven Tages. (jag)