„Bereitet mir Sorgen“Kronprinz Christian wird 21 und spricht über die Last der Krone

Anlässlich seines 21. Geburtstags hat der dänische Kronprinz Christian in einem Interview mit der Zeitung „Politiken“ ausführlich über seine Rolle als künftiger Monarch sowie seine beruflichen Perspektiven gesprochen.

Der älteste Sohn von König Frederik X. und Königin Mary betonte dabei das Spannungsverhältnis seiner vorgezeichneten Laufbahn: Einerseits gebe ihm der feste Weg Sicherheit, andererseits empfinde er die Unausweichlichkeit seiner Bestimmung als einschränkend. Das sei etwas, das ihn ebenso begeistere, wie es ihm Sorgen bereite, schilderte Christian.

Zudem halte er den Gedanken nach wie vor für surreal: „Ich werde bald 21 Jahre alt und weiß, dass mir unter anderem genau das bevorsteht. Das weiß ich schon seit meiner frühesten Kindheit, und meine Eltern haben mich darauf vorbereitet.“

Christian von Dänemark: Skepsis vor dem Antritt des Militärdienstes

Anders als sein Vater, der bereits im Alter von vier Jahren zum Thronfolger aufstieg und später in dem Buch „En familie og dens dronning“ über schwere Ängste und Depressionen infolge des Erwartungsdrucks berichtete, wurde Christian erst mit 18 Jahren offiziell Thronfolger.

Nach seinem Abitur entschied er sich freiwillig für den Dienst bei den Gardehusaren in Slagelse. Der Beginn dieser Station war jedoch von starker Verunsicherung geprägt. Der Kronprinz erinnerte sich daran, wie während der Autofahrt sein ganzer Körper gezittert habe und er extrem nervös gewesen sei.

Er habe sich gefragt, ob er diesen Weg wirklich wolle, große Zweifel gehegt und gebangt, was geschehen solle, falls ihm der Dienst missfalle. Letztlich habe ihn jedoch der Zusammenhalt unter den Kameraden überzeugt.

Möglicher Auslandseinsatz und weitere Ausbildung

Nach den ersten Monaten verlängerte Christian seine militärische Ausbildung und wechselte an die Offiziersschule. Im Juni 2026 folgte die Beförderung zum Unterleutnant, gegenwärtig fungiert er als Zugführer in Slagelse.

Für die Zeit nach dem Dienst hält sich der künftige König verschiedene Optionen offen. Neben einem denkbaren Universitätsstudium zieht er auch eine Fortsetzung der militärischen Laufbahn in Betracht. Er habe sich noch nicht fest gebunden, betonte der Kronprinz. Er sei offen für alle kommenden Entwicklungen und prüfe die unterschiedlichen Optionen.

Gegenüber der dänischen Tageszeitung ergänzte Christian mit Blick auf das Militär: „Sollte es zu einem Auslandseinsatz kommen und ich die Gelegenheit dazu bekäme, fände ich das auf jeden Fall interessant.“ Zugleich übernimmt er im Bedarfsfall bereits offizielle Vertretungsaufgaben für das Staatsoberhaupt.