2015 sicherte sich Leon Windscheid den Hauptgewinn von einer Million Euro bei „Wer wird Millionär?“. Im Format „Missverstehen Sie mich richtig“ erinnert er sich nun im Gespräch mit dem früheren SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert an den Moment, der sein Leben für immer veränderte. Als Günther Jauch ihm mitgeteilt habe, dass seine Antwort korrekt sei, habe das ganze Publikum gejubelt. „Und dann kommt dieses Feuerwerk, und ich springe auf und packe den Jauch so an den Kniekehlen, wuchte den hoch - schlechte Idee, bisschen dicker, als er im Fernsehen aussieht“, sagt der heutige ZDF-Moderator lachend.

Dieser Moment sei jedoch „ratzfatz vorbei“ gewesen. „Dann karren die den Jauch raus, du kriegst zwei so Abschminktücher ins Gesicht geklatscht, und dann halten die dir ungelogen ein Klemmbrett hin, und du musst deine IBAN eintragen“, erzählt Windscheid. „Und die sagen dir noch: Mach nichts falsch, weil sonst ist das Geld ja weg. Und du denkst: Welcher Teufel hat die IBAN erfunden?“

2015 wurde Leon Windscheid vor laufenden Kameras zum Millionär. (Bild: MG RTL D) Copyright: MG RTL D

Auch der restliche Abend sei nicht sonderlich glamourös verlaufen. „Dann kriegst du 150 Euro Fahrtkostenerstattung, weil die haben das Geld ja nicht bar da liegen“, schildert der 37-Jährige, „und dann stehst du - zack! - auf diesem RTL-Parkplatz in Köln. In so einem Industriegebiet, am Dienstagabend um 23 Uhr, vor diesem Studio mit 150 Euro - und bist Millionär.“

„Was macht so ein Millionär den ganzen Tag?“

Gemeinsam mit seiner Begleitung sei er schließlich zu McDonald's gefahren. Dort habe er die gesamte Fahrtkostenerstattung vollständig ausgegeben. „Ich habe alles an Burgern und Shakes und Drinks gegessen, was ging“, erinnert sich der Psychologe. „Und dann hockst du am nächsten Tag in deiner WG wie in Trance und denkst: Was macht so ein Millionär den ganzen Tag?“

Auf das Geld habe Windscheid, damals noch Doktorand, zunächst warten müssen. „RTL hatte mir gesagt, das wird Monate dauern, bis wir überweisen. Und dann steht da aus dem Nichts 'RTL GmbH, 1.000.000', einfach mit so einer Rechnungsnummer. Kein Jauch, kein Feuerwerk, du sitzt alleine in deinem WG-Zimmer.“ Wirklich begriffen habe er sein Glück lange nicht. „Es ist bis heute völlig absurd.“ (tsch)