Prinz Carl Philip von Schweden hat an der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften (SLU) neue Schweineställe eingeweiht. Wie der schwedische Königshof über seinen offiziellen Instagram-Kanal mitteilt, sollen die Anlagen künftig die Forschung zur Gesundheit und zum Wohlergehen der Tiere verbessern.

Auf veröffentlichten Aufnahmen, die in den sozialen Netzwerken für große Begeisterung sorgten, ist der Royal in dunkler Arbeitskleidung, Gummistiefeln und einer roten Mütze mit dem Logo der Universität zu sehen. Während seines Besuchs nahm der Prinz ein Ferkel auf den Arm und streichelte ein ausgewachsenes Schwein im Stroh.

Prinz Carl Philip: Fokus auf Tierwohl und moderne Datenerfassung

Nach Angaben des Königshauses kommt in den neuen Stallungen moderne Technik zum Einsatz, um die Entwicklung der Tiere genau zu dokumentieren. Durch automatische Waagen und eine individuelle Fütterung lassen sich relevante Daten kontinuierlich erheben.

Zudem berichten die Verantwortlichen, dass Kameras und KI-Technologie den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern neue Möglichkeiten bieten, Informationen zu sammeln und auszuwerten.

Die Schwedische Universität für Agrarwissenschaften widmet sich der Forschung und Lehre in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Tiermedizin. Mit dem Besuch will das schwedische Königshaus das Interesse an einer nachhaltigen Landwirtschaft und dem Tierschutz in der Nutztierhaltung unterstreichen.

Prinz Carl Philip (l) und Prinzessin Sofia (Archivbild) Copyright: dpa

Zuletzt zeigte sich der 47-Jährige zudem auch bei anderen Projekten in Schweden aktiv: Erst am Tag vor dem Stallbesuch war er gemeinsam mit der Organisation „MusikBojen“ anlässlich des Tages der Musiktherapie im Kinder- und Jugendhospiz „Lilla Erstagården“ in Nacka zu Gast.

Anfang November tauschte sich der Prinz, der selbst als Designer arbeitet, außerdem mit ukrainischen Formgebern aus, nachdem er im Oktober bereits den schwedischen „Dyslexipriset“ im Königlichen Schloss verliehen hatte. In der kommenden Woche reist Carl Philip nun gemeinsam mit Prinzessin Sofia für zwei Tage in seine Herzogsprovinz Värmland.

Dort stehen unter anderem die Einweihung einer modernisierten Papierfabrik in Kristinehamn, eine nationale Dyslexie-Konferenz an der Universität Karlstad sowie ein Besuch im „Embracer Games Archive“ auf dem Programm, mit dem die Stiftung des Paares für mehr Kinderschutz beim Gaming kooperiert. (jag)