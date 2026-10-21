„Lover’s Knot“Prinzessin Kate überrascht mit gelbem Kleid und historischer Tiara

Prinzessin Kate hat beim Staatsbankett für den Sultan von Oman ein auffälliges Farbzeichen gesetzt. Für den festlichen Empfang auf Schloss Windsor wählte die Ehefrau von Thronfolger Prinz William ein gelbes Abendkleid des Designers Elie Saab. Dazu kombinierte sie eine Tiara, die bereits Prinzessin Diana getragen hatte.

Der Anlass war der Auftakt eines dreitägigen Staatsbesuchs von Sultan Haitham bin Tarik in Großbritannien. König Charles III. und Königin Camilla empfingen den omanischen Herrscher am Dienstag, 20. Oktober, zum Bankett. Prinzessin Kate unterstützte das Königspaar gemeinsam mit Prinz William.

Schmuck mit Geschichte bei den britischen Royals

Die Wahl der Tiara fiel auf das Modell Lover’s Knot, das ursprünglich für Queen Mary angefertigt worden war. Prinzessin Kate trägt das Schmuckstück seit 2015 regelmäßig zu festlichen Anlässen. Auch Ohrringe und ein Armband aus dem Besitz von Queen Elizabeth II. gehörten zu ihrem Auftritt. Hinzu kamen die Royal Family Order von König Charles sowie Schärpe und Stern des Royal Victorian Order.

Tiaras sind bei den britischen Royals laut dem Magazin „People“ besonderen Gelegenheiten vorbehalten. Prinzessin Kate trug eine solche erstmals bei ihrer Hochzeit mit Prinz William im April 2011. Bislang hat sie fünf verschiedene Modelle getragen.

Prinzessin Kate unterhält sich beim Staatsbankett auf Schloss Windsor mit Khalid bin Hilal Al Busaidi. Copyright: AFP

Auch weitere Mitglieder der Königsfamilie präsentierten historischen Schmuck. Königin Camilla erschien mit der Girls of Great Britain and Ireland Tiara, die Queen Elizabeth II. besonders häufig getragen hatte. Camilla selbst wählte sie erstmals 2023. Prinzessin Anne entschied sich für die Meander Tiara aus dem Besitz ihrer Großmutter Prinzessin Alice. Die Herzogin von Gloucester trug die Honeysuckle Tiara.

Omanischer Kaffee statt Cocktail beim Staatsbankett

Neben den Schmuckstücken prägten die Ausstattung und die Bewirtung den Abend. Das Essen fand in der St. George’s Hall von Schloss Windsor statt, weil der Buckingham-Palast in London derzeit renoviert wird. Für die 160 Gäste war eine 50 Meter lange Tafel vorbereitet worden. Auf ihr lagen insgesamt 480 Messer und 480 Gabeln sowie 160 Löffel.

Im Zentrum stand ein Drachen-Kandelaber aus dem Jahr 1833, der von König William IV. in Auftrag gegeben worden war. Dazu kamen Granatäpfel von einem Baum, den Prinz Philip vor rund 50 Jahren auf der Ostterrasse des Schlosses gepflanzt hatte. Ein Mitarbeiter des Königshauses führte die reiche Ernte laut dem Magazin „People“ auf den warmen Sommer zurück.

Prinzessin Kate geht neben Khalid bin Hilal Al Busaidi zum Staatsbankett auf Schloss Windsor. Copyright: AFP

Auch bei den Getränken spielte die Tradition des Gastlandes eine Rolle. Zum Auftakt wurde omanischer Kahwa serviert, ein mit Kardamom und Rosenwasser gewürzter Kaffee. Einen Cocktail gab es an diesem Abend nicht. Zum Abschluss standen drei Teesorten bereit: Earl Grey auf Eis, eine kalte Variante mit Minze und Rosenwasser sowie warmer Tee mit Kardamom.

König Charles und Sultan Haitham hielten Reden über die Beziehungen zwischen Großbritannien und Oman. Der britische Monarch betonte, wie sehr er sich freue, langjährige Freunde auf Schloss Windsor begrüßen zu können. Auf Arabisch hieß er den Sultan anschließend willkommen.

Sultan Haitham bin Tarik steht beim Staatsbankett auf Schloss Windsor neben König Charles III. und Prinzessin Kate. Copyright: AFP

Für Prinzessin Kate gehören solche Auftritte wieder verstärkt zum Arbeitsalltag. Nach dem Ende ihrer Krebsbehandlung im September 2024 nahm sie ihre royalen Verpflichtungen schrittweise wieder auf. Im Januar 2025 teilte sie mit, dass ihre Erkrankung in Remission sei. Im selben Jahr besuchte sie drei Staatsbankette.

Die Modedirektorin Bethan Holt von „The Telegraph“ beschrieb den Erwartungsdruck bei solchen Anlässen laut „People“ als erheblich. Prinzessin Kate müsse bei großen Staatsveranstaltungen modisch immer wieder überzeugen – das gehöre zu ihrer Rolle.