War es Mord?Ärztin von Königin Camilla tot aufgefunden – Ehemann angeklagt

Bestürzung im Umfeld des britischen Königshauses: Hannah Cain, Allgemeinmedizinerin und langjährige Vertraute von Königin Camilla, ist in den frühen Morgenstunden des Sonntags tot in ihrem Wohnhaus in Dersingham nahe Norfolk aufgefunden worden. Das berichtet die BBC.

Rettungskräfte wurden demnach gegen 2.20 Uhr alarmiert, konnten vor Ort jedoch nur noch den Tod der 45-Jährigen feststellen. König Charles III. und Königin Camilla wurden über den Todesfall informiert.

König Charles III. und Königin Camilla wurden über Tod informiert

Gegen den Ehemann der Verstorbenen, Mark Cain, hat die Staatsanwaltschaft inzwischen Anklage wegen Mordes erhoben. Er wurde noch am Sonntag von Beamten der Polizei von Norfolk festgenommen und muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Die genauen Umstände des Todes bleiben vorerst unklar: Eine durch das Innenministerium angeordnete Obduktion erbrachte noch kein eindeutiges Ergebnis. Die Gerichtsmedizin führt weitere Analysen durch, während die Ermittler die Nachbarschaft befragen und Zeugenhinweise prüfen.

Praxisbetrieb vorübergehend eingestellt

Cain, die beruflich unter dem Namen Dr. Terry praktizierte, hinterlässt drei Kinder. Die Gemeinschaftspraxis, in der sie tätig war, kündigte via Facebook an, den Betrieb aufgrund der Belastung für das Team vorerst zu schließen. Aus dem Bekanntenkreis hieß es laut Recherchen der Boulevardzeitung „The Sun“, die Medizinerin habe in den Tagen vor ihrem Tod ungewöhnlich gestresst und abgelenkt gewirkt.

Wie die „Daily Mail“ ergänzend berichtete, hatte sie am Abend vor der Tatnacht noch eine Übernachtungsparty im Haus organisiert. Die Betreuung der Angehörigen haben spezialisierte Beamte der Polizei übernommen.

Zuletzt hatte sich die Königin in einem sehr persönlichen Statement zum Tode des britischen Bestseller-Autors Jeffrey Archer geäußert. Auf den Kanälen ihrer Literaturinitiative „The Queen’s Reading Room“ bekundete sie Archers Ehefrau Mary und den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl.

Der Schriftsteller war kurz vor der Veröffentlichung seines letzten Werkes und unweit nach einem Auftritt bei ihrem Festival verstorben. Mit den Worten „Camilla R.“ – dem traditionellen lateinischen Kürzel für Regina – würdigte sie das bewegte Leben des Autors und betonte, wie viel Freude seine Bücher Millionen von Lesern weltweit bereitet hätten. (jag)