Im norwegischen Königshaus stehen nach dem Ende der Hoftrauer um König Harald wichtige Weichenstellungen an. Wie aus einer offiziellen Mitteilung des Palastes hervorgeht, wird Kronprinzessin Ingrid Alexandra Norwegen im Februar 2027 wieder verlassen. Die 22-Jährige setzt ihr dreijähriges Bachelorstudium der Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Internationale Politik und politische Ökonomie an der University of Sydney fort.

Ingrid Alexandra von Norwegen studiert in Australien

Zuvor hatte die Thronfolgerin ein Auslandssemester an der Universität Oslo verbracht, um während der Genesung ihrer Mutter, Königin Mette-Marit, in der Heimat zu sein. Mette-Marit befindet sich nach einer Lungentransplantation weiterhin in der Rehabilitation und soll voraussichtlich erst im Sommer 2027 wieder offizielle Termine übernehmen.

Ingrid Alexandra (l-r), Haakon und Mette-Marit auf dem Weg zu einem Galadinner im Palast im Zusammenhang mit dem Staatsbesuch des isländischen Präsidentenpaares. (Archivbild) Copyright: Fredrik Varfjell/NTB/dpa

Am Freitag, 9. Oktober, endet zudem die offizielle Hoftrauer um König Harald, sodass König Haakon seine Termine schrittweise wieder aufnimmt.

Personelle Engpässe im norwegischen Königshaus

Die Rückkehr der Kronprinzessin nach Sydney bedeutet für das Königshaus personelle Herausforderungen bei der Repräsentation. Da auch ihr jüngerer Bruder Prinz Sverre Magnus (20) derzeit in Lissabon studiert, steht König Haakon bei vielen Verpflichtungen vorerst allein da.

Kann Königin Sonja trotz ihres hohen Alters noch zahlreiche offizielle Termine wahrnehmen? (Archivbild) Copyright: Stian Lysberg Solum/NTB/dpa

Neben ihm kann vor allem Königin Sonja (89) offizielle Aufgaben wahrnehmen. Hier ist jedoch nach wie vor offen, in welchem Umfang die Witwe nach dem Tod von König Harald angesichts ihres hohen Alters noch zahlreiche Termine wahrnehmen kann.

Zuletzt war in Skandinavien spekuliert worden, ob Ingrid Alexandra angesichts der dünnen Personaldecke verstärkt offizielle Pflichten übernehmen könnte. Königshaus-Expertin Caroline Vagle ordnete die Entscheidung gegenüber dem Magazin „Se og Hør“ jedoch positiv ein:

„Viele haben sich wohl vorgestellt, dass sie stärker einspringen wird, und natürlich wäre das von Vorteil. Aber ich glaube auch, dass es von Vorteil ist, wenn sie ihre Ausbildung wie geplant abschließen kann, und das wurde vom Königshaus stets kommuniziert.“