Prinz Sverre Magnus von Norwegen bricht mit einer langjährigen Gepflogenheit des norwegischen Königshauses. Wie das norwegische Magazin „Se og Hør“ berichtet, hat der 20-Jährige bislang keine militärische Grundausbildung begonnen und konzentriert sich stattdessen vollständig auf ein ziviles Auslandsstudium.

Als Zweiter in der norwegischen Thronfolge hinter seiner älteren Schwester Kronprinzessin Ingrid Alexandra wählt er damit einen unüblichen Werdegang. Der Osloer Palast lehnte eine Stellungnahme zu den Gründen für den ausbleibenden Militärdienst gegenüber „Se og Hør“ ab.

Internationales Programm: Drei Jahre, drei Metropolen

Mitte September 2026 nahm Sverre Magnus ein dreijähriges Studium im Fach Business Management am Forward College auf. Das erste Studienjahr absolviert der Prinz auf dem Soriano-Campus im Lissabonner Stadtteil Bairro Alto, bevor Stationen in Paris und Berlin folgen sollen.

Sverre Magnus, Prinz von Norwegen, trifft im Storting ein, wo König Haakon VIII. gemäß der Verfassung seinen Eid ablegen wird. (Archivbild) Copyright: Terje Pedersen/NTB Pool/dpa

Trotz vereinzelt kritischer Reaktionen im Vorfeld bewertete die norwegische Adelsexpertin Caroline Vagle den Verzicht positiv: „Er hat sich ja für einen spannenden Weg entschieden. Drei Jahre Ausbildung in drei verschiedenen Städten können zu einem Erlebnis fürs Leben werden, und ich glaube, das kann ihm viele wertvolle Erfahrungen für seinen weiteren Weg bringen.“

Sverre Magnus von Norwegen wählt Studium statt Militärlaufbahn

Mit seinem Verzicht auf eine Uniform weicht Sverre Magnus deutlich von seiner Familie ab. Sowohl sein Vater König Haakon als auch die verstorbenen Monarchen Harald V. und Haakon VII. durchliefen die militärische Laufbahn; Haakon diente unter anderem als Seeoffizier bei der Marine. Auch Kronprinzessin Ingrid Alexandra leistete ihren Wehrdienst beim norwegischen Heer ab.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus zeigten sich im Sommer bei der Fußballweltmeisterschaft. (Archivbild) Copyright: AFP

Die Entscheidung des 20-Jährigen für einen rein zivilen Weg fällt in eine ohnehin bewegte Phase für das norwegische Königshaus. Nach dem Tod von König Harald V. im August und den anhaltenden gesundheitlichen Sorgen um Königin Mette-Marit steht die Familie verstärkt unter Beobachtung.

Erst kürzlich hatte ein überraschend verpasster Termin von König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra für Verwunderung gesorgt: Beide waren am vergangenen Wochenende trotz vorheriger Anmeldung nicht zum Skagen-Marathon angetreten, während Königin Mette-Marit zeitgleich krankheitsbedingt Termine absagen musste.

Hinzu kommen die juristischen Schlagzeilen um Sverre Magnus' Halbbruder Marius Borg Høiby, der sich auf dem royalen Landsitz Skaugum im Hausarrest befindet. Vor diesem Hintergrund wächst der öffentliche Fokus auf die nächste Generation der Royals und deren künftige Rolle innerhalb des Königshauses. (jag)