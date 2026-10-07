Nach einer emotionalen Reise in ihre australische Heimat hat sich Königin Mary von Dänemark wieder auf dem offiziellen Parkett gezeigt. An der Seite von Ehemann König Frederik X. und Prinzessin Benedikte nahm die 54-Jährige am Dienstag an der traditionellen Eröffnung des dänischen Parlaments im Schloss Christiansborg teil – und setzte dabei ein starkes modisches Zeichen.

Historischer Vintage-Schmuck und edler Samt in Weinrot

Bei ihrem ersten großen Termin nach den privaten Trauerfeierlichkeiten zog Mary alle Blicke auf sich: Sie wählte ein perfekt sitzendes, weinrotes Peplum-Ensemble, das sie mit farblich abgestimmten High Heels aus Samt kombinierte.

Mary zeigte sich nicht in schwarzer Trauerkleidung, sondern in einem zurückhaltenden, zugleich selbstbewussten Ton – als Zeichen dafür, dass sie nach dem schweren Abschied wieder ihre öffentlichen Pflichten aufnimmt.

Nach einer emotionalen Reise in ihre australische Heimat hat sich Königin Mary von Dänemark wieder auf dem offiziellen Parkett gezeigt. Copyright: IMAGO/The Mega Agency

Besonderer Hingucker war eine historische Brosche des Modehauses Dior aus dem Jahr 1964. Das auffällige Schmuckstück aus Türkisen, Strass und rotem Glas trug die Monarchin bereits bei einem früheren Staatsbesuch in Frankreich.

Schwerer Verlust: Gedenkfeier für den Vater in Tasmanien

Der Termin im Kopenhagener Parlament forderte der Königin sichtlich Fassung ab. Nur kurz zuvor war das Paar aus Australien zurückgekehrt, wo es im engsten Familienkreis Abschied von Marys Vater genommen hatte.

Der renommierte Wissenschaftler Professor John Donaldson war im April im Alter von 84 Jahren gestorben. Mary hatte den schmerzhaften Verlust damals mit bewegenden Worten öffentlich gemacht: Ihr Herz sei schwer, doch vor allem bleibe die Dankbarkeit für alles, was ihr Vater ihr mitgegeben habe.

Königin Mary brach mit einer royalen Tradition

Wie tief der Schmerz über das endgültige Lebewohl in Tasmanien saß, zeigte sich auch am Terminkalender des Königshauses: Nur einen Tag vor der Parlamentseröffnung hatte Mary kurzfristig mit einer langjährigen Tradition gebrochen und die alljährliche Präsentation des dänischen Weihnachtssiegels ausgelassen.

Umso größer war das Aufsehen beim dänischen Volk und den Abgeordneten, als die Landesmutter nun gefasst, souverän und mit gewohnter modischer Perfektion ihre royalen Pflichten wieder aufnahm.