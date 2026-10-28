Nach „Let’s Dance“Ross Antony hat drastisch an Gewicht verloren

Mehr als fünf Monate nach dem Finale der RTL-Sendung „Let’s Dance“ hält Entertainer Ross Antony an seiner sportlichen Routine fest. Wie das Online-Magazin „BUNTE.de“ berichtet, zeigte sich der 52-Jährige am Mittwochabend am Rande einer Filmfeier in Berlin in merklich veränderter körperlicher Verfassung. Die intensive Trainingsphase habe bei ihm zu einem dauerhaften Umdenken geführt.

„Let’s Dance“ hallt nach: Neuer Trainingsalltag nach intensiven Show-Wochen

Nach Angaben des Portals trainierte der Musiker während der Dreharbeiten rund 16 Wochen lang mit der Profitänzerin Mariia Maksina. Antony erklärte gegenüber „BUNTE.de“, dass man in dieser Zeit ohnehin abnehme.

Er habe danach festgestellt, wie gut es ihm gehe, und zwar nicht nur vom Aussehen her, sondern auch mental. Aus diesem Grund betreibe er bis heute sehr viel Sport. Statt auf dem Tanzparkett halte er sich nun mit Badminton, Golf, Tennis, Schwimmen sowie täglichen Spaziergängen fit.

Gewichtsverlust und veränderte Ernährungsgewohnheiten

Durch die kontinuierliche Bewegung sowie eine Umstellung der Ernährung reduzierte der Künstler sein früheres Gewicht von 112 Kilogramm auf derzeit rund 80 Kilogramm. Er erklärte, dass er weniger als früher esse und sich sein Magen daran gewöhnt habe. Zudem betonte er: „Ich gebe mir echt Mühe. Denn wenn man älter wird, muss man noch mehr tun.“

Ross Antony (r), Sänger, und Mariia Maksina, Profitänzerin, tanzen in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ im Coloneum. Antony hat sich eine blutende Wunde zugezogen. (Archivbild) Copyright: Rolf Vennenbernd/dpa

Trotz des deutlichen Gewichtsverlusts von über 30 Kilogramm erlaube er sich weiterhin Ausnahmen. Auf Schokolade wolle er keinesfalls verzichten, da er diese liebe und gar nicht ohne leben könne.

Ross Antony wurde 2001 als Mitglied der Castingshow-Band Bro’Sis bekannt, die bis 2006 bestand. 2008 gewann er die RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Seit 2013 veröffentlicht er Schlageralben, darunter „100 Jahre gute Laune“, das 2025 Platz zwei der deutschen Albumcharts erreichte.

Zudem spielte er in Musicals und moderierte verschiedene Fernsehsendungen, darunter „Die Ross Antony Show“ im MDR. 2026 nahm er mit der Profitänzerin Mariia Maksina an „Let’s Dance“ teil und belegte den vierten Platz. (jag)