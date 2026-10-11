„Nicht weiter aufzufallen“Wo Prinz Harry und Herzogin Meghan dieses Jahr Weihnachten verbringen

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) werden die kommenden Weihnachtsfeiertage voraussichtlich in den USA verbringen. Nach vorangegangenen Spekulationen über eine mögliche Reise nach Großbritannien plant das Paar das Fest gemeinsam mit den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) sowie Meghans Mutter Doria Ragland (70) auf seinem Anwesen im kalifornischen Montecito. Dies berichtet die britische Boulevardzeitung „Daily Mail“ unter Berufung auf das persönliche Umfeld des Paares.

Keine Versöhnung auf Schloss Sandringham

Zuvor hatte es Berichte über unterschiedliche Vorstellungen zur Gestaltung der Feiertage gegeben. Demnach soll Harry eine Zeit in Europa erwogen haben, möglicherweise verbunden mit einem Besuch bei der königlichen Familie auf Schloss Sandringham. Meghan hingegen habe einen Verbleib in den Vereinigten Staaten bevorzugt.

Harry und Meghan haben angeblich entschieden, an welchem Ort sie dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum sitzen. (Archivbild) Copyright: picture alliance/dpa/PA Wire

Ein namentlich nicht genannter Freund der Familie erklärte gegenüber der „Daily Mail“, die Sussexes würden versuchen, „bis Weihnachten – wenn sie für die Feiertage nach Kalifornien zurückkehren – nicht weiter aufzufallen“. Damit zeichnet sich ab, dass ein Zusammentreffen mit den britischen Royals zum Jahresende ausbleibt.

Zukunftspläne zwischen Montecito und Portugal

Darüber hinaus plane die Familie künftige Reisen außerhalb der Schulzeiten vor allem zwischen Kalifornien und Portugal aufzuteilen, wo Harry und Meghan ebenfalls über Immobilieneigentum verfügen. Längere Aufenthalte in Großbritannien seien dem Umfeld zufolge vorerst nicht vorgesehen.

Harry und Meghan waren Ende August aus Kalifornien nach Großbritannien zurückgekehrt. Weder ihr genauer Wohnort noch der Standort der Schule sind öffentlich bekannt.

Harry und Meghan waren Ende August aus Kalifornien nach Großbritannien zurückgekehrt. (Archivbild) Copyright: IMAGO / DPPA

Das Paar lebt dort als Privatpersonen und nimmt keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus wahr, wie aus einem Schreiben im Auftrag von König Charles III. hervorgeht. Daher erhalten die Sussexes keinen automatischen, durch Steuergelder finanzierten bewaffneten Polizeischutz wie ranghöhere Mitglieder der Königsfamilie.

Seit ihrem Rückzug aus den königlichen Pflichten im Jahr 2020 finanzieren sie ihr Sicherheitspersonal privat. Laut ABC News prüft das zuständige britische Gremium für den Schutz von Royals und Personen des öffentlichen Lebens (RAVEC) den Sicherheitsstatus des Paares derzeit erneut. (jag)