Flüge ins Weltall gehören zu den spektakulärsten Dingen, die ein Mensch überhaupt machen kann - kein Wunder, dass viele Kinder davon träumen, später mal Astronaut oder Astronautin zu werden. Im Kino muss man in der Regel trotzdem noch etwas drauflegen. Keine stinknormalen Weltraum-Missionen, sondern solche, die eigentlich unmöglich zu realisieren sind - das ist der Stoff, aus dem schon viele Blockbuster gemacht wurden: Stanley Kubricks visionäre Jupiter-Mission „2001: Odyssee im Weltraum“ (1968), „Armageddon“ (1998) mit Bruce Willis als Ölbohrexperte auf einem Asteroiden, Matthew McConaughey als Wurmloch-Reisender in „Interstellar“ (2014), Matt Damon als unglücklich zurückgelassener „Marsianer“ (2015) ... - Die Liste atemberaubender Weltraum-Abenteuer, die selbst die kühnsten NASA-Träumer für reine Fantasterei halten müssen, ist lang. Und mit „Der Astronaut - Project Hail Mary“ wird sie noch ein bisschen länger. Der Film mit Ryan Gosling und Sandra Hüller, der Anfang des Jahres weltweit rund 684 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielte und auch in Deutschland mehrere Wochen auf Platz eins der Kino-Charts stand, erscheint nun ebenso wie die französische Komödie „Papamobil - Ein Papst on Tour“ und die dritte Staffel der britischen Krimiserie „Happy Valley - In einer kleinen Stadt“ auf DVD und Blu-ray.

„Der Astronaut - Project Hail Mary“ (VÖ: 27. August)

„Der Astronaut - Project Hail Mary“ stammt von US-Autor Andy Weir, der seinerzeit auch schon die Romanvorlage zu „Der Marsianer - Rettet Mark Watney“ lieferte. (Bild: Plaion Pictures) Copyright: Plaion Pictures

Die Geschichte zu „Der Astronaut - Project Hail Mary“ stammt von US-Autor Andy Weir, der seinerzeit auch schon die Romanvorlage zu „Der Marsianer - Rettet Mark Watney“ lieferte. Wohl auch aufgrund dieses Erfolgs (zwei Golden Globes, sieben Oscar-Nominierungen) wurden ihm die Filmrechte für „Der Astronaut“ schon ein Jahr vor Veröffentlichung des Buches abgekauft. Sportfans kennen den Begriff „Hail Mary“ vielleicht aus dem American Football - er beschreibt ein spezielles Manöver, das manchmal kurz vor Spielende zu sehen ist, ein extrem weiter Vorwärtspass mit nur geringen Erfolgschancen ...

Der neue Papst (Kad Merad, Mitte) plant seine erste Reise nach Südamerika. Doch leider ist der Vatikan pleite. (Bild: Lighthouse Home Entertainment) Copyright: Lighthouse Home Entertainment

Geringe Erfolgschancen hat auch „Der Astronaut“ Ryland Grace (Ryan Gosling), der eigentlich gar kein Astronaut ist, sondern Mittelschullehrer. Als Molekularbiologe hat er aber doch ein paar spannende Ansichten, und deshalb wird ausgerechnet er von der ESA-Mitarbeiterin Eva Stratt (Sandra Hüller) für „Project Hail Mary“ ausgewählt. Ryland Grace soll ins All reisen und herausfinden, wie sich das bevorstehende Erlöschen der Sonne verhindern lässt - ohne realistische Aussicht, lebendig zur Erde zurückzukehren. Er lässt sich trotzdem darauf ein, denn das ultimative Ziel der Mission ist die Rettung des Lebens auf der Erde, das ohne die Sonne bekanntlich nicht existieren kann. Wie dem Trailer zu dem Science-Fiction-Abenteuer bereits zu entnehmen war, wird Grace dort draußen im Weltall aber auch ganz neues Leben finden.

Preis DVD: circa 15 Euro

„Papamobil - Ein Papst on Tour“ ist typisch französisches Kino: skurril und unterhaltsam. (Bild: Lighthouse Home Entertainment) Copyright: Lighthouse Home Entertainment

US, 2026, Regie: Phil Lord/Chris Miller, Laufzeit: 150 Minuten

„Papamobil - Ein Papst on Tour“ (VÖ: 28. August)

Catherine Cawood (Sarah Lancashire) steht kurz vor der Rente, doch ein Mordfall und die Machenschaften eines alten Bekannten verlangen ihr noch einmal alles ab. (Bild: Polyband/Lookout Point/Matt Squire) Copyright: Polyband/Lookout Point/Matt Squire

Das französische Kino ist seit einiger Zeit schon bekannt für seine eher skurrilen Komödien-Ideen, und Kad Merad (“Willkommen bei den Sch'tis“, „Der kleine Nick“) ist ein gern gesehenes Gesicht in eben jenen Filmen. In „Papamobil - Ein Papst on Tour“ übernimmt der gebürtige Algerier nun die Rolle von niemand geringerem als dem Papst oder besser gesagt dessen Doppelgängers. Doch der Reihe nach: Zur Feier seiner kürzlichen Ernennung plant der neue Papst (Kad Merad) eine Reise durch Südamerika, doch es gibt ein Problem: Der Vatikan ist pleite. Um seine Reise dennoch antreten zu können, lässt sich der Papst auf einen Deal mit einer wohlhabenden Mexikanerin (Myriam Tekaïa) ein. Sie kommt für die Unkosten der Reise auf, wenn der Papst dafür an einer Feier zu seinen Ehren in der von Gewalt geprägten Stadt Ciudad Juárez teilnimmt. Vor Ort folgt dann eine böse Überraschung: die angebliche Wohltäterin ist Anghörige eines mächtigen Drogenkartells und lässt den Papst bei einem öffentlichen Auftritt entführen. Doch was sie nicht weiß: Bei dem Papst handelt es sich gar nicht um den echten Papst, sondern um Slim, „das Papstdouble für Gefahrensituationen“. Fortan ist das Chaos vorprogrammiert.

Preis DVD: circa elf Euro

In Großbritannien endete „Happy Valley - In einer kleinen Stadt“ bereits 2022. (Bild: Polyband) Copyright: Polyband

FR/BE/DE, 2026, Regie: Sylvain Estibal, Laufzeit: 83 Minuten

„Happy Valley - In einer kleinen Stadt“, Staffel drei (VÖ: 28. August)

Es ist düster und grau in Halifax im Norden Englands. Über der Stadt hängen die erdrückenden und trostlosen Schatten von Arbeitslosigkeit, häuslicher Gewalt und Drogenkonsum. Polizeikommissarin Catherine Cawood (Sarah Lancashire) steht kurz vor dem Ruhestand. Doch zuvor wird sie in der dritten und letzten Staffel der mehrfach ausgezeichneten britischen Krimiserie „Happy Valley - In einer kleinen Stadt“ noch einmal mit dem Dämon ihrer Vergangenheit konfrontiert. Die erste Staffel lief bereits 2014 im britischen Fernsehen und gewann einen BAFTA als bestes Drama. In sechs Folgen setzte Catherine alles daran, Tommy Lee Royce (James Norton), den Vergewaltiger ihrer Tochter Becky und dem Vater ihres Enkels Ryan (Rhys Connah), hinter Gitter zu bringen, während sie gleichzeitig einen grausamen Entführungsfall aufklären musste. Spannend und brutal ging „Happy Valley“ 2022 in Großbritannien zu Ende. Der Konflikt zwischen Catherine und dem abscheulichen und doch schwächlichen Tommy erreicht seinen emotionalen wie bedrückenden Höhepunkt, während die Polizistin einen letzten Mordfall um einen mysteriösen Knochenfund aufklären muss. Kritikerinnen und Kritiker lobten die ergreifende Geschichte, die Serienschöpferin Sally Wainwright erzählt, sowie ihren schonungslos Blick auf die Abgründe der britischen Gesellschaft in höchsten Tönen.

Preis DVD: circa 20 Euro

GB, 2022, Regie: Patrick Harkins/Sally Wainwright, Laufzeit: 355 Minuten (tsch)