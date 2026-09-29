TV-Moderatorin verabschiedet sich nach über 40 Jahren vom Publikum

Es ist das Aus für ein bekanntes WDR-Gesicht. Nach über 40 Jahren heißt es für Martina Eßer Abschied nehmen. 1985 startete Eßer als freie Mitarbeiterin für die „Aktuelle Stunde“ beim WDR. Seit 2008 gehörte sie zum festen Moderationsteam von „WDR aktuell“ und war aus der Sendung kaum wegzudenken. Doch jetzt steht ihr letzter Auftritt bevor: Am Mittwoch, 30. September, 21.45 Uhr wird die 66-Jährige zum letzten Mal „WDR aktuell“ moderieren.

Ein Abschied nach einer beeindruckenden TV-Laufbahn - und einer langen Zeit beim WDR. „Martina Eßer hat über viele Jahrzehnte hinweg mit Verständlichkeit, Präzision und Humor vor der Kamera gestanden und unsere Sendungen geprägt“, sagt WDR-Chefredakteur Stefan Brandenburg über die gebürtige Kölnerin.

Bereits als Studentin beim WDR

Eßer startete ihre Karriere beim WDR bereits während ihres Studiums. Als diplomierte Sportlehrerin arbeitete sie zunächst als Filmemacherin und Reporterin. Schon bald stand sie selbst vor der Kamera und moderierte Sportsendungen wie „Querpass“, die „Sportschau“ und den Sport in der „Aktuellen Stunde“.

Doch Sport war längst nicht ihr einziges Terrain. Eßer führte auch durch das Wissenschaftsmagazin „Kopfball“, moderierte das „ARD-Morgenmagazin“ und die „Aktuelle Stunde“. Seit 2008 war sie schließlich eines der vertrauten Gesichter von „WDR aktuell“. Für ihre Moderation der Sendung erhielt Martina Eßer 2016 den Bremer Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Moderatorin“.

„Der WDR sagt Danke für die vielen gemeinsamen Jahre, für großes journalistisches Engagement und für eine Moderatorin, die viele WDR-Zuschauerinnen und Zuschauer über viele Jahre begleitet hat“, heißt es abschließend in der am Dienstag (29.September) verbreiteten Meldung. (tsch)