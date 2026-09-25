WDR beendet „Frau TV“ nach fast 30 Jahren - und plant umfangreichen Stellenabbau

„Schlanker, stärker, digitaler in die Zukunft“ - unter diesen Schlagworten hat der Westdeutsche Rundfunk am Freitag (25. September) über seine Reformvorhaben informiert. Dahinter verbirgt sich allerdings eine Maßnahmenliste, die nicht zuletzt mit Streichungen und Einsparungen verbunden ist. Das betrifft sowohl die Belegschaft des öffentlich-rechtlichen Senders als auch das Programm.

Bereits im Frühjahr hatte der WDR entschieden, sein Programmportfolio von heute etwa 600 auf 300 Angebote im Jahr 2030 zu reduzieren. Nun wurde konkret gemacht, welche bestehenden Formate unter anderem wegfallen sollen. Der vielleicht prominenteste Fall ist das Magazin „Frau TV“, das seit 29 Jahren im WDR-Fernsehen läuft und nach dem Ende von „ML Mona Lisa“ (ZDF) das letzte Frauenmagazin im deutschen Fernsehen ist.

Das WDR-Funkhaus am Wallraffplatz in Köln: Der Sender plant Programmkürzungen und einen Stellenabbau. (Bild: WDR / Herby Sachs) Copyright: WDR / Herby Sachs

Die beliebte Naturdoku-Reihe „Erlebnis Erde“, bislang ein Primetime-Produkt unter anderem am Montagabend im Ersten, wird „komplett ins Digitale“ verlagert. Bisherige Digitalangebote wie „studio M“, „Lisas Paarschitt“ und „Doc Esser“ werden gestrichen. Insgesamt sollen 76 Angebote in einem ersten Schritt eingestellt werden. „Es handelt sich um lineare und auch digitale Angebote, die ihre Zielgruppe nicht gut genug erreichen oder die nicht zu den strategischen Schwerpunkten des WDR gehören“, heißt es in der Mitteilung. Im Frühjahr 2027 soll die Entscheidung über weitere Programmstreichungen fallen.

Festangestellte und Freiberufler vom WDR-Sparkurs betroffen

Wie alle öffentlich-rechtlichen Sender leidet auch der WDR unter steigenden Ausgaben, während die ersehnte Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht beschlossen wurde. „Die Mediennutzung verändert sich rasant, unsere Finanzierung ist ungewiss, unsere Kosten steigen“, lässt sich WDR-Intendantin Katrin Vernau in der Mitteilung ihres Hauses zitieren. Gleichzeitig benötige man mehr Mittel für digitale Angebote. Denn der sogenannte Kipppunkt in der Mediennutzung weg vom linearen TV-Konsum komme „früher als bisher angenommen“.

„Angesichts des real sinkenden Etats bei nominal derzeit konstantem Beitragsaufkommen werden auch die Personalkosten gesenkt“, heißt es weiter in der WDR-Mitteilung. Wie der Personalabbau vonstattengehe, macht das Schreiben ebenfalls transparent: „Jede dritte durch Verrentung frei werdende Stelle soll bis 2030 nicht neu besetzt werden. Auch Beauftragungen freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weniger werden.“

Zudem sollen „Prozesse in Produktion, Technik und Verwaltung (...) stärker standardisiert, gebündelt und zentralisiert“ und überdies Fixkosten für die Infrastruktur gesenkt werden. Bis Ende 2028, schreibt der WDR, wolle man die genutzten Büro- und Produktionsflächen um rund 100.000 Quadratmeter gegenüber 2017 senken. (tsch)