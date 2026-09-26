Heiner Lauterbach fällt Markus Söders Tochter in TV-Talk ins Wort„Furchtbar! Geht nicht.“

Am Freitagabend (25. September) begrüßten Micky Beisenherz und Susan Link spannende Gäste im WDR-Talk „Kölner Treff“: Unter anderem nahmen Schlagerstar Matthias Reim, TV-Richterin Barbara Salesch, die Schauspieler Ingolf Lück und Heiner Lauterbach sowie Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, im Studio Platz. Letztere sprach an diesem Abend jedoch nicht nur über das Verhältnis zu ihrem berühmten Vater, sondern vor allem über ihr aktuelles Buch, „Generation KI“.

Heiner Lauterbach will sich nicht von KI die Arbeit abnehmen lassen: „Der Mensch muss etwas Sinnvolles tun.“ (Bild: WDR / FLOW / Melanie Grande) Copyright: WDR / FLOW / Melanie Grande

„Die KI macht die Aufgaben, die wir nicht mögen. Das heißt, Präsentationen erstellen, Excel-Tabellen und so weiter - und dass wir uns endlich auf die Sachen fokussieren können, die uns Spaß machen“, schwärmte die 27-Jährige von der Technologie und ging sogar noch einen Schritt weiter: „Das ist, glaube ich, auch die neue Welt. Die neue Welt, wo wir sagen, da geht es nicht um Zerstörung, da geht es nicht um Bösartigkeit.“

Anschließend stellte Gloria-Sophie Burkandt noch eine interessante Zukunftsperspektive auf: „Ich glaube ja, die KI-Unternehmen werden alles übernehmen und die werden so hoch besteuert, dass dann gewisse Abgaben fallen und dass es vielleicht ein Grundeinkommen geben wird, wo dann keiner mehr hungern muss, wo keiner leiden muss.“

Heiner Lauterbach graust es bei Gloria-Sophies Zukunftsvorstellung

Heiner Lauterbach empfindet die Zukunftsvorstellungen von Gloria-Sophie Burkandt als „Horrorszenarien“. (Bild: Screenshot WDR) Copyright: Screenshot WDR

Von dieser Vorstellung war Heiner Lauterbach alles andere als begeistert und unterbrach die Tochter von Markus Söder direkt: „Furchtbar! Geht nicht, funktioniert nicht. Der Mensch muss etwas Sinnvolles tun. Wenn du dich da hinstellst und nur jeden Monat deinen Check in Empfang nimmst ...“

„Aber du machst ja auch was Sinnvolles: Schauspielerei!“, hielt Gloria-Sophie Burkandt dagegen - doch von diesem Argument ließ sich der 73-Jährige nicht überzeugen. „Nein, du musst dich einbringen in der Gesellschaft. Du musst wichtig sein für die Gesellschaft. Wenn du das Gefühl nicht hast, wirst du auf Dauer unglücklich“, widersprach Lauterbach der 27-Jährigen.

Burkandt ließ es bei dieser Aussagen nicht bewenden und diskutierte weiter mit dem Schauspielstar: „Aber bleibst du ja trotzdem.“ - „Nee. Also das sind Horrorszenarien!“, machte Lauterbach seinem Ärger Luft. Auf einen gemeinsamen Nenner kamen sie an diesem Abend nicht mehr - und so blieb nach der hitzigen Debatte wohl nur die Erkenntnis, dass beim Thema KI zwei Welten aufeinanderprallten. (tsch)