Matthias Reim verrät im „Kölner Treff“Dieter Bohlen konnte ihn „auf den Tod nicht ab“

Matthias Reim zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängern aller Zeiten. Mit Hits wie „Verdammt, ich lieb' dich“ und „Ich hab' geträumt von dir“ wurde er in den 90ern nahezu über Nacht zum Megastar. Doch nicht nur bei den Fans sorgte er für große Begeisterung, sondern auch bei seinen musikalischen Kollegen - bei einem von ihnen habe Matthias Reim allerdings das genaue Gegenteil ausgelöst: Dieter Bohlen. Das offenbarte Reim am Freitagabend (25. September) im „Kölner Treff“.

Der Schlagerstar und der „Pop-Titan“ seien sich vor über drei Jahrzehnten das erste Mal begegent, berichtete Reim im WDR-Talk. Obwohl sie nicht nur die Vorliebe für eine ähnliche Frisur, sondern auch die Liebe zur Musik teilten, sei ihr damaliges Verhältnis alles andere als gut gewesen „Er konnte mich nie leiden. Der konnte mich auf den Tod nicht ab“, offenbarte Matthias Reim im „Kölner Treff“. „Wirklich? Aber du bist doch so ein freundlicher Kerl?!“, zeigte sich Moderator Micky Beisenherz von der Enthüllung überrascht. Weshalb die Chemie zwischen den beiden nicht stimmte, ließ der 68-Jährige allerdings offen.

„Die lassen dich fallen“: Matthias Reim spricht über schwerste Zeit seiner Karriere

Matthias Reim hat sich aus der Privatinsolvenz gekämpft. Bis heute zählt er zu den erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten. (Bild: WDR / FLOW / Melanie Grande) Copyright: WDR / FLOW / Melanie Grande

Das ist jedoch nicht die einzige negative Erfahrung, die Matthias Reim im Laufe seiner Karriere machen musste: Nach seinen großen Erfolgen in den 90ern kam der tiefe Fall. „Ich war 'Bravo'-Star. Bei meiner ersten Tour waren 8.000 14-Jährige, die geschrien haben, als ob die Beatles kommen. Wenn du 'Bravo'-Star bist, weißt du: In zwei Jahren bist du nichts mehr. Die lassen dich fallen“, erinnerte sich der beliebte Sänger zurück.

Im Jahr 2000 dann der große Schock: Die Medien verkündeten die Pleite des Schlagerstars. Schulden in Höhe von über 20 Millionen D-Mark hatte Matthias Reim zu diesem Zeitpunkt - und um diese zu begleichen, gab es nur einen Ausweg: 2006 meldete der gebürtige Hesse Privatinsolvenz an. Nur vier Jahre später konnte Reim allerdings stolz verkünden, dass er wieder schuldenfrei ist. Und es kam noch besser: „Das eigentliche Wunder, was geschah, war um die 15 Jahre später, als die Teenager älter wurden und anfingen, sich gerne an ihre Jugend zu erinnern. Dann fing ich an, wieder richtig zu touren.“

Jährlich verdoppelte sich die Anzahl der Fans auf seinen Konzerten - und sein Erfolg hält bis heute an. Aktuell ist Matthias Reim auf Jubiläumstournee und macht unter anderem in Kiel, Stuttgart, Berlin und Dresden Halt. (tsch)