Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021 Welche Partei passt wirklich zu Ihnen?

Ist die Klimapolitik der Grünen wirklich in Ihrem Sinne? Wie steht die CDU/CSU zum Thema Renteneintrittsalter? Und welchen Plan hat die SPD in Sachen Bildung? All diese Fragen können eine wichtige Rolle dabei spielen, wo Sie zur Bundestagswahl am 26. September Ihr Kreuzchen setzen. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung hilft Ihnen dabei herauszufinden, welche Parteien Ihre Interessen am ehesten vertreten.

Den Wahl-O-Mat finden Sie ab dem 2. September an dieser Stelle.

34 Parteien kämpfen bei dieser Bundestagswahl auf den Landes- und Bezirkslisten um Sitze im Abgeordnetenhaus. Mit dem Wahl-O-Mat können sich die Wähler über die Programme und Positionen der Parteien informieren. Dazu werden den Nutzern Thesen präsentiert, denen sie zustimmen oder die sie ablehnen können. Nutzer haben außerdem die Möglichkeit, Thesen zu überspringen oder einzelnen Positionen eine stärkere Gewichtung zu geben. Die Anwendung vergleicht die Antworten mit denen der Parteien und zeigt die Übereinstimmungen an.

Das könnte Sie auch interessieren:

Noch unentschieden? Anzeige Jetzt hier den Wahl-O-Mat machen! von Martin Böhmer , Marcus Breuer , Kendra Stenzel

Die Thesen des Wahl-O-Mat werden von einem Redaktionsteam aus Jungwählerinnen und Jungwählern aus Berlin, Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Journalismus und Bildung sowie den Verantwortlichen der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und der Berliner Landeszentrale für politische Bildung entwickelt und ausgewählt.

Die Thesen stammen von den Vorständen und Geschäftsführungen der Parteien und werden nicht abgeändert. Die Positionen der Direktkandidaten aus den Wahlkreisen werden im Tool nicht abgebildet. In diesem Jahr sind in dem Vergleich 33 von 34 kandidierenden Partein vertreten. Eine Partei hat das Angebot nicht angenommen. (ken)