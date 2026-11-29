Der SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil verteidigt das Rentenreform-Konzept seines Parteifreunds, Arbeitsminister Alexander Schweitzer. „Der Vorschlag ist ein kluger Kompromiss. Damit haben wir die Chance, die Rente für die kommenden Jahrzehnte zu sichern“, sagte der Vizekanzler der „Rheinischen Post“ (Online/Sonntag).

Schweitzers Konzept sei umfassend und gerecht und eines, das „für alle Generationen funktioniert“. Denn: „Die junge Generation kann darauf setzen, dass das Rentenniveau durch die neue Kapitalrente stabil bleibt. Alle, die sehr früh angefangen und lange eingezahlt haben, haben sich ihre Rente nach 45 Jahren verdient“, erklärte Klingbeil.

Die Union sieht das allerdings anders als der Koalitionspartner. Sie kritisiert, dass sich die SPD immer weiter von den Empfehlungen der Expertenkommission zur Reform der Rente entfernt. So will Schweitzer etwa die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren für einige zwar einschränken, im Kern aber beibehalten. Ursprünglich hatte seine Amtsvorgängerin, die damalige SPD-Chefin Bärbel Bas, die Umsetzung aller Kommissionsvorschläge zugesagt.

Union bedauert die „Kehrtwende“

Die Union bedauert die „Kehrtwende in der Rentendebatte“, wie CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek es ausdrückt. Zugleich ist aber die Einsicht gereift, dass es ein Entgegenkommen beider Seiten braucht. „Wir brauchen einen Kompromiss, der einerseits die Vorschläge der Rentenkommission weitgehend aufgreift und andererseits die Sorgen und Ängste der Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, berücksichtigt“, sagte Holetschek dem Berliner „Tagesspiegel“.

Schweitzers Gesetzentwurf sei aber „kein Beitrag zu einer Generationsgerechtigkeit“, sondern das Gegenteil: „Er belastet die junge Generation und widerspricht dem Gedanken von Stabilität und Nachhaltigkeit, die wir bei der Rentenreform brauchen“, erklärte er.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner mahnte im selben Blatt ebenso zu einem Kompromiss. „Wir in der SPD und die Kollegen in der CDU/CSU wissen, dass wir uns verständigen müssen. Die Menschen wollen, dass das Thema Rente geklärt wird - am besten noch in diesem Jahr.“ Schweitzers Entwurf hält Stegner für „eine gute Grundlage“. (dpa)