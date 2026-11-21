Frau Schmidt-Zadel, Sie erzählen von einer freien Kindheit. Ihre Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft, ein kleines Geschäft und offenbar wenig Zeit für die Kinder. Ihr Vater soll oft gehört haben: „Dein Kind ist wieder auf der Straße.“ Haben Sie sich da manchmal auch vernachlässigt gefühlt?

Regina Schmidt-Zadel: Für mich war es eine sehr schöne Kindheit. Ich war frei und habe mit den anderen Kindern auf der Straße gespielt. Es gab damals kaum Autos. Sicher, meine Eltern hatten viel zu tun: Mein Vater hat in der Landwirtschaft gearbeitet und war mit dem kleinen Handel beschäftigt, meine Mutter im Haushalt. Ich musste früh mit aufs Feld und helfen Kartoffeln, Roggen und Gerste ernten. Das war selbstverständlich. Ich hatte vier ältere Geschwister. Meine älteste Schwester war neunzehn Jahre älter als ich.

In der Schule saßen Sie acht Jahre lang mit allen Jahrgängen zusammen, so wenig Kinder gab es. Ihre Brüder konnten aufs Gymnasium, für Sie als Mädchen schien der Weg dorthin zunächst versperrt. Hat man Ihnen weniger zugetraut?

Damals war das so. Mädchen wurden nicht automatisch gefördert. Meine Brüder fuhren täglich mit dem Fahrrad nach Montabaur zum Gymnasium. Für mich war das erstmal nicht vorgesehen. Dann besuchte mein Lehrer meine Eltern und bat sie, mich weiterlernen zu lassen und mich ein Gymnasium besuchen zu lassen. Ich war schließlich gut in der Volksschule. So kam ich auf ein Gymnasium mit Internat in Limburg. Nach gut drei Jahren musste ich die Schule verlassen, weil meine Eltern die Kosten nicht mehr tragen konnten. Das war traurig für mich. Ich habe später die Mittlere Reife nachgeholt und habe dann eine Handelsschule besucht. Eine Bürotätigkeit war nicht das, was mir gefiel.

Sie mussten früh lernen, dass Begabung allein manchmal nicht reicht.

Das habe ich erfahren müssen, ja. Ich wollt gerne eine Berufsausbildung im sozialen Bereich machen. Ich habe also ein Jahr in einem Kinderheim im Schwarzwald gearbeitet, war dann eine längere Zeit als Hilfskraft in der Krankenpflege in einem Krankenhaus und anschließend noch auf einer Säuglingsstation. Dort waren Kinder untergebracht, die nicht bei den Eltern leben konnten.

Danach habe ich mich für den Beruf der Sozialarbeiterin entschieden, damals hieß das noch Fürsorgerin. Ich besuchte die höhere Fachschule für Sozialarbeit. Meine Eltern und meine Geschwister haben mich finanziell unterstützt, damit ich das Schulgeld zahlen konnte. Nach bestandener Abschluss-Prüfung habe ich das vorgeschriebene Jahrespraktikum bei der Stadt Köln absolviert und erhielt später die Anerkennung als Sozialarbeiterin, später bekam ich auch noch die Graduierung und das Diplom.

Sie kamen in den 1960er Jahren nach Köln. Sie waren jung, allein in einer großen Stadt und hatten es beruflich mit Familien zu tun, in denen vieles bereits schiefgelaufen war. Was hat Sie bei der Stange gehalten?

Die Stadt gefiel mir, die Menschen, die Freiheit, abends ausgehen zu können, die Bibliotheken. Ich hatte nette Kolleginnen. Ich lebte bei meiner Schwester. Beruflich war es aber in der Tat oft schwer. Ich arbeitete zunächst beim damaligen Kreis Köln in Frechen in der Familienfürsorge und im Bereich des Jugendamtes, in sozialen Brennpunkten, in der Drogenhilfe und für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen. Zu den Aufgaben gehörten damals auch Hausbesuche bei nicht ehelich geborenen Kindern. Ich habe da sehr unterschiedliche Familien kennengelernt. Manche waren liebevoll, bei anderen merkte man schon im Umgang mit dem Säugling, dass das Kind nicht willkommen war. Kindesmisshandlungen gehörten leider auch dazu. Ich habe meine Arbeit aber sehr gerne gemacht und konnte auch oft helfen.

Sie mussten Eltern ihre Kinder wegnehmen. Woher wussten Sie, dass Sie das Richtige taten?

Sicher wusste ich es nicht immer, ob diese Maßnahme gut war. Manchmal habe ich auch zu lange gewartet, weil es mir weh tat, ein Kind ins Heim zu bringen. Ich habe intensiv Supervision gemacht, um mit der Belastung umgehen zu können und Entscheidungen zu überprüfen. Aber wenn eine Mutter einem Kind die Hand auf den heißen Herd legte, habe ich es sofort aus der Wohnung geholt. In solchen Situationen gab es keinen Zweifel.

Erinnern Sie sich an eine besonders belastende Szene?

Ich erinnere mich an ein Weihnachtsfest, ich war bei meinen Eltern im Westerwald zu Besuch. Kurz davor war ich bei einer Familie, in der die Kinder aus Mülltonnen lebten und zu Hause sehr schlecht versorgt wurden. Trotzdem wollte ich sie vor Weihnachten nicht aus der Familie nehmen. Ich dachte, das wäre für die Familie zu schlimm. Dann las ich im Urlaub in der Zeitung, dass ein Kind in einer anderen Stadt in der Familie getötet worden war. Ich dachte, falls auch bei der Familie in Köln etwas passiert, trägst du die Verantwortung. Ich habe meinen Urlaub abgebrochen, einen Bericht zur Situation der Familie geschrieben, das Jugendamt informiert und bin zum Vormundschaftsgericht gefahren, um eine Verfügung zum Aufenthaltsbestimmungsrecht zu bekommen. Der zuständige Richter hat meinem Vorschlag zugestimmt. Noch am selben Tag holte ich die Kinder aus der Familie.

Waren Sie manchmal unsicher? Auch eine Trennung kann für Kinder traumatisch sein.

Natürlich hatte ich ein schlechtes Gefühl, Kinder von ihren Eltern zu trennen. Die Eltern hatten oft selbst eine schwierige Kindheit und waren mit ihrem Leben unzufrieden. Damals gab es außerdem weniger Hilfen als heute. Ich habe immer versucht, die Lage genau zu analysieren und habe keine Entscheidung leichtfertig getroffen. Aber auch für mein Nichtstun hätte ich Verantwortung übernehmen müssen.

Sie sagen, im Einzelfall konnten Sie helfen, aber die grundsätzlichen Bedingungen nicht verändern. Hat Sie das zu einem Einstieg in die Politik motiviert?

Ich habe schon als Kind mit meinem Vater Bundestagsdebatten im Radio gehört. Auch er war politisch interessiert. Die Erlebnisse und Erfahrungen in meinem Beruf als Sozialarbeiterin und die Nöte vieler Menschen haben mich sehr betroffen gemacht. Im Einzelfall konnte ich oft helfen, aber in vielen Fällen war eine Hilfe noch nicht wirklich vorgesehen, zum Beispiel bei der Frühförderung von Kindern mit Behinderungen oder beim Gewaltschutz für Frauen.

Sie wechselten in die Verwaltung des Kreises Mettmann und waren für Werkstätten, Kindergärten und Frühförderung zuständig. Was bedeutete Behindertenpolitik damals im Alltag?

Menschen mit Behinderung hatten damals oft noch erhebliche Schwierigkeiten. In meiner neuen Arbeitsstelle widmete ich mich auch der Neuorganisation der Hilfen für Menschen mit Behinderung. Es ging darum, konkrete Wege zu öffnen: Kinder und Familien früh zu unterstützen, für Menschen mit Behinderungen die Aufnahme in passende Einrichtungen und Arbeit zu ermöglichen. Einige konnten später in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. Ich setzte mich auch dafür ein, Ferienfreizeiten für Schulkinder und für Erwachsene aus den Werkstätten zu organisieren. Die Freude darüber war immer groß. Ich engagierte mich dafür, dass ein Wohnheim für Menschen mit Behinderungen in Ratingen gebaut wurde. Ich war beteiligt an der Gründung eines integrativen Kindergartens für Kinder mit und ohne Behinderung. Das war damals noch ein visionäres Vorhaben. Auch in der Psychiatrie wollte ich die großen, abgeschlossenen Strukturen abschaffen und habe mich dafür eingesetzt, die Menschen wieder in kleinere Einheiten und näher an ihre Herkunftsorte zu bringen. Menschen mit psychischen Erkrankungen benötigten umfassenden Schutz, nachhaltige Hilfe zur selbst bestimmten Teilnahme und die Anerkennung in unserer Gesellschaft. Meine Mutter hat mich im Umgang mit Menschen mit Behinderung sehr geprägt und mir Berührungsängste genommen. Sie sagte immer: „Die sind genau wie du, auch wenn sie das ein oder andere vielleicht nicht können.“ Das war für mich selbstverständlich.

Sie waren Anfang vierzig, als Sie kandidierten. Wie sind Sie vorgegangen?

Zur Kandidatur gehörte die Vorstellung in den Ortsvereinen der SPD in meinem Wahlkreis. Bei der ersten Vorstellung in einem Ortsverein hat mich mein Mann begleitet und hat mich hinterher auf Fehler in meiner Vorstellung aufmerksam gemacht. Beispielsweise meinte er, ich hätte zu lange gesprochen. Er half mir aber auch dabei, mich besser vorzubereiten, schließlich hatte ich mehrere Gegenkandidaten. Schon im ersten Wahlgang bekam ich die absolute Mehrheit.

Der erste Anlauf für den Bundestag misslang. Sie hatten Urlaub genommen, sogar unbezahlten, und am Ende fehlten Ihnen 500 Stimmen.

Ja. Das war nicht einfach. Ich hatte alles auf dieses Mandat ausgerichtet. Aber mein Mann sagte: Du gibst jetzt nicht auf! Also habe ich weitergemacht. Johannes Rau, der damalige Ministerpräsident in NRW, hat mich ebenfalls ermutig, nicht aufzugeben. Später habe ich die Wahl gewonnen. Ich war von 1990 bis 2002 über drei Legislaturperioden Mitglied des Bundestages. Dann habe ich freiwillig aufgehört. Ich wollte Jüngeren eine Chance geben.

In Ihrer letzten Legislaturperiode waren Sie gesundheitspolitische Sprecherin. Sie beschreiben die Gesundheitspolitik als eines der schwierigsten Ressorts. Warum?

Weil es um sehr viel geht und jede Veränderung die Menschen ganz unmittelbar trifft. Ich hatte viele Zusammenkünfte mit Ärzten, die mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden waren. Zugleich saßen in meinen Sprechstunden Menschen, die verzweifelt waren, weil sie ihre private Krankenversicherung nicht mehr bezahlen konnten oder andere schwierige Probleme hatten. Ich habe immer Sprechstunden im Wahlkreis gemacht und habe vielen Menschen helfen können. Ich habe mich immer für eine Bürgerversicherung eingesetzt, ein gemeinsames System statt einer Trennung in gesetzlich und privat. Gesundheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen, das ist doch klar.

Sie stellten im Bundestag eine große Anfrage zu Alzheimer und Demenz, engagierten sich in der Psychiatrie und später ehrenamtlich in der Alzheimer-Arbeit. Was hat Sie dazu bewegt?

Das Thema war damals noch wenig beachtet, aber man sah schon, wie groß die Belastung für Familien ist. Das Schicksal von Herbert Wehner, seine Frau Gerda hatte in einer Veranstaltung darüber berichtet, hat mich veranlasst mich dem Thema Demenz und Alzheimer intensiv zu befassen. Ich habe die erste große Anfrage im Bundestag zum Thema Demenz Alzheimer gestellt. Bei der Einführung der Pflegeversicherung habe ich in Arbeitskreisen mitgewirkt und im Bundestag dem Gesetzt später zugestimmt.

Auch mein Mann wurde pflegebedürftig. Ich habe ihn zwei Jahre gepflegt. Bis zuletzt blieb er aber liebenswürdig und war sehr dankbar, dass ich die Pflege zu Hause übernommen habe.

Was haben Sie dabei gelernt, was in keinem Kommissionspapier steht?

Wie schwierig oft die Arbeit für pflegende Angehörige ist und wieviel sie leisten müssen bei der Versorgung ihrer Angehörigen. Im Hinblick auf die derzeit geführte Diskussion zur Veränderung der Pflegeversicherung sehe ich sehr große Probleme für die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen, die sie im häuslichen Bereich pflegen.

Man sollte bei der Pflegeversicherung nicht nur über das Sparen reden, sondern auch über neue Wege und Vorhaben zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Pflegebedarf und ihrer Angehörigen. Deshalb darf man bei der Pflege nicht einfach weiter kürzen. Die demenzkranken Menschen und die sie pflegenden Angehörigen dürfen nicht zusätzlich weiterbelastet werden. Und man muss genau hinschauen, wofür Pflegeversicherungsbeiträge verwendet werden. Ich habe kritisiert, dass Leistungen, die eigentlich Aufgabe des Bundes sind, aus der gesetzlichen Pflegeversicherung bezahlt wurden. Das Geld fehlt dann bei der Versorgung der Menschen. Außerdem sollte dringend über eine Zusammenlegung der gesetzlichen und der privaten Pflegeversicherung nachgedacht werden.

Seit Sie aus dem Bundestag ausgeschieden sind, hat die SPD in der Wählergunst einiges eingebüßt. Wenn Sie heute auf die Sozialdemokratie schauen: Was müsste sie wieder stärker in den Mittelpunkt ihrer Politik rücken?

Sie muss zu ihren sozialen Themen zurückfinden. Es gibt Alleinerziehende und Familien mit Kindern in unserem Land, denen es nicht gut geht. Das darf man nicht hinnehmen. Die soziale Lage muss wieder stärker in den Mittelpunkt politischer Überlegungen rücken. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sollen die Kernpunkte in der Umsetzung sozialdemokratischer Politik und des politischen Handels sein.

Regina Schmidt-Zadel (89) engagierte sich als Sozialarbeiterin und trat 1969 in die SPD ein. In der Landschaftsversammlung Rheinland setzte sie sich gegen die Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ein und war an der Einrichtung eines Frauenhauses in Mettmann beteiligt. 1990 zog sie erstmals in den Bundestag ein und fand dort ihren Schwerpunkt in der Gesundheits- und Behindertenpolitik. Von 1998 bis 2002 war sie Gesundheits- und Behindertenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Sie war Mitglied in der Enquete Kommission demographischer Wandel, im Sonderausschuss zum Paragraf 218 und im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfen. Nach ihrer politischen Karriere blieb sie aktiv, war Mitbegründerin und Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft NRW, Vorsitzende der Contergan-Stiftung sowie der Lebenshilfe NRW und der Bundesorganisation der Aktion Psychisch Kranke.