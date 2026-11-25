Am Freitag soll der Bundestag nach mehrtägiger Debatte den Bundeshaushalt 2027 beschließen. Im Kernhaushalt steht eine Neuverschuldung von rund 123 Milliarden Euro im Raum. Rechnet man das Sondervermögen hinzu, summiert sich das Volumen auf etwa 210 Milliarden. Bei „Markus Lanz“ war das am Dienstagabend Anlass für eine kontroverse Diskussion über Ausgaben, Kredite und politische Versäumnisse.

Lanz stieg direkt mit einer persönlichen Frage ein. Er wollte mit Blick auf den Haushalt von Mathias Middelberg wissen: „Wie geht's Ihnen da so?“ Der CDU-Politiker antwortete knapp: „Ehrlich gesagt mittelmäßig.“ Als Lanz nachlegte, ob die Abstimmung am Freitag funktionieren werde, blieb Middelberg zunächst vage: „Ich gehe davon aus, dass es funktioniert.“

Auf Lanz' Nachfrage, ob er „nur davon ausgehe“, präzisierte er: „Ich gehe ziemlich sicher davon aus.“ Das brachte den Moderator zum Lachen: „Überlegen Sie doch, was Sie da gerade sagen!“ Middelberg konterte trocken: „Für einen Norddeutschen ist das schon eine relativ mutige Aussage.“ Lanz amüsierte sich weiter - dann wurde es ernst.

Lanz berichtete, hinter den Kulissen würden Politiker den Haushalt als „Wahnsinn“ und „Voodoo“ bezeichnen. Er wollte wissen: „Wie seriös ist es denn, Herr Middelberg?“ Der CDU-Mann fand deutliche Worte: „Wir fahren gewaltig auf Lücke und wir leben wirklich über unsere Verhältnisse. (...) Jeder dritte Euro, den wir jetzt ausgeben, den haben wir tatsächlich nicht.“ Lanz spitzte zu: „Fahren wir erst auf Lücke und dahinter wartet die Wand und dann der Abgrund?“

Markus Lanz will wissen: „Müssen wir länger arbeiten?“

Mathias Middelberg räumte daraufhin ein: „Nein, dann fahren wir Richtung Abgrund. Das kann man schon nicht anders sagen.“ Er warnte: „Wenn wir jetzt weiter in diesem Tempo in die Verschuldung fahren, dann wird es extrem beunruhigend.“ Wirtschaftsexpertin Monika Schnitzer griff die Sorge auf und prognostizierte: „Spätestens in 15 Jahren werden wir ein Haushaltsloch von unglaublichen 300 Milliarden haben.“

Journalist Michael Bröcker reagierte schockiert, als es um die vielen politischen Versäumnisse der schwarz-roten Koalition ging. (Bild: Cornelia Lehmann / ZDF) Copyright: Cornelia Lehmann / ZDF

Grünen-Politiker Jürgen Trittin zeigte sich angesichts der Summen alarmiert und forderte, man müsse sich „dem Ernst der Lage stellen“. Gleichzeitig rechnete er mit der Regierungsarbeit ab: „Die Arbeit in dieser Koalition würde ich als handwerklich absolut unterirdisch bezeichnen.“

Lanz hakte beim Streit um die Stromsteuer unbeirrt weiter nach: „Diese Sache mit der Stromsteuer, wie kann sowas so derart aus dem Ruder laufen?“ Middelberg gab zu: „Alle Beteiligten haben das zu spät geklärt: Was machen wir eigentlich?“ Lanz hielt skeptisch dagegen: „Aber das steht doch sogar im Koalitionsvertrag!“ Middelberg blieb dennoch allgemein: „Das hätte frühzeitiger, klarer geklärt werden müssen und dann auch wirklich so umgesetzt werden müssen.“

Für Lanz klang das zu dünn: „Sie sind doch ein Profi!“ Middelberg räumte schließlich ein: „Trotzdem ist das vom Ablauf her (...) nicht glücklich gelaufen.“ Als die Runde über längere Lebensarbeitszeiten sprach, fragte Lanz erneut direkt: „Müssen wir länger arbeiten?“ Middelberg antwortete: „Ich würde das klar mit Ja beantworten.“ Monika Schnitzer reagierte verärgert: „Dann fragt man sich doch, warum man das bisher nicht gemacht hat!“ Journalist Michael Bröcker kritisierte zudem energisch: „Wir subventionieren ständig unseren Fehlern hinterher. Das ist genau das Problem!“

Mathias Middelberg: „Dann würde ich wahrscheinlich hier gar nicht sitzen“

Später ging es um Berliner Politik und Clankriminalität. Middelberg sagte dazu: „Ich glaube, das Thema hat ganz unterschiedliche (...) Ursachen, die teilweise schon sehr, sehr lange zurückliegen.“ Lanz erinnerte daran, dass CDU und SPD lange in Berlin regiert hätten. Middelberg stimmte zu, verwies aber auf den Bund. Der habe „lange Zeit sich in seinem Handeln zurückgehalten“.

Als Beispiel nannte Middelberg frühere Hürden bei Beschlagnahmungen: „Wir haben früher nicht die Möglichkeiten gehabt, etwa Dinge zu beschlagnahmen, Fahrzeuge und anderes festzusetzen, weil wir immer dem Betreffenden nachweisen mussten, dass die entsprechenden Gegenstände aus kriminellen Straftaten stammten. Das war nicht immer eindeutig zu beweisen.“ Mittlerweile gebe es „eine umgekehrte Beweislast“.

„Das sind Dinge, die gibt's im Bundesrecht noch gar nicht so lange“, so Middelberg. Lanz fragte spitz: „Warum nicht?“ Middelberg reagierte vorsichtig: „Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wir als Union haben das aber lange gefordert.“ Lanz blieb jedoch skeptisch: „Entschuldigung, Sie haben 16 Jahre die Kanzlerin gestellt!“ Middelberg reagierte daraufhin gereizt: „Wir haben ja nicht immer die Regierungspolitik alleine bestimmen können.“ Er schob nach: „Wenn ich alle meine Unionsforderungen durchsetzen könnte, wäre ich happy. Dann würde ich wahrscheinlich hier gar nicht sitzen, weil ich ständig mit der Umsetzung beschäftigt wäre.“

Michael Bröcker zog daraus einen breiteren Vorwurf. Er stellte klar: „Das Versagen im Rechtsstaat ist parteiübergreifend existent!“ Trittin widersprach und hielt dagegen: „Ich will darauf hinweisen, dass die einzigen erfolgreichen Beschlagnahmungen von Clan-Immobilien in Berlin durchgeführt worden sind in der kurzen Zeit, als ein gewisser Dirk Behrendt - ein Grüner - (...) Justizsenator gewesen ist.“ (tsch)