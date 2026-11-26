Knapp zehn Monate nach dem Sicherheitsgipfel, bei dem die Bahn, Politik und Gewerkschaften am 13. Februar einen „Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene“ vereinbart hatten, zieht die DB Regio eine erste positive Bilanz. Das Erproben verschiedener Sicherheitskonzepte in Nordrhein-Westfalen und acht weiteren Bundesländern, darunter der Einsatz von Bodycams und Notruf-Armbändern für das Zugbegleitpersonal, habe zu einem spürbaren Rückgang von Übergriffen geführt.

Mit dem Aktionsplan reagiert die Bahn auf einen Überfall, bei dem ein Zugbegleiter (36) in Rheinland-Pfalz von einem Schwarzfahrer (26) Anfang Februar bei einer Fahrkartenkontrolle attackiert worden war. Dabei erlitt der Bahnmitarbeiter eine Hirnblutung, an der er wenig später verstarb. Der Täter wurde im Juli zu zehn Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt.

Pilotprojekte in neun Bundesländern mit 100.000 Kontrollsituationen

„Wir sehen, dass unsere Maßnahmen wirken“, sagt DB-Regio-Chef Harmen van Zijderveld. „Bis heute wurden im Rahmen der Pilotprojekte rund 280.000 Fahrgäste begleitet. Bei rund 100.000 Kontrollsituationen, die üblicherweise das größte Konfliktpotenzial haben, kam es nur zu einer brenzligen Situation. Die konnte gemeinsam im Team bewältigt werden. Jetzt müssen wir aus erfolgreichen Pilotprojekten dauerhafte Lösungen machen.“

Eine davon steht schon fest. DB Regio wird allen 5900 Mitarbeitenden, die für die Ticketkontrollen in den Regionalzügen verantwortlich sind, das Tragen von Bodycams ab Dezember auf freiwilliger Basis ermöglichen.

Seit Oktober wird im Ernstfall auch der Ton aufgezeichnet

War der Einsatz bei den Pilotprojekten aus Datenschutzgründen bisher nur mit der Kamera ohne Tonaufnahme zulässig, erprobt DB Regio seit Oktober das System jetzt auch mit Tonaufzeichnung.

Die Tonfunktion soll die präventive Wirkung zusätzlich stärken und zugleich die Aufklärung von Straftaten unterstützen. Laut DB Regio hat sich in früheren Auswertungen gezeigt, dass bei mehr als 500 Situationen, in denen Bodycams eingeschaltet werden mussten, lediglich ein schwerer Übergriff registriert wurde.

Seit Ende September testet auch National Express als erstes privates Bahnunternehmen in NRW den Einsatz der Kameras mit Bild und Tonaufnahme in den Zügen des Rhein-Ruhr-Express (RRX) mit dem Ziel, die Zahl der Übergriffe und anderer sicherheitsrelevanter Ereignisse spürbar zu verringern. Im vergangenen Jahr waren das allein bei National Express 3475.

Landesweit wurden insgesamt 20.153 Vorfälle in Nahverkehrszügen erfasst, 1348 mehr als im Vorjahr. Maßgeblich für den Anstieg waren vor allem mehr Sachbeschädigungen und Verunreinigungen. Während die Zahl der Diebstähle und Körperverletzungen zurückging, stieg die Zahl der Bedrohungen leicht an.

Erfolgreiche Tests mit Doppelbesetzungen auf sicherheitskritischen Linien

Die Bodycam ist jedoch kein Allheilmittel. Welche Sicherheitsmaßnahme wo sinnvoll ist, hänge von Strecke, Fahrgastaufkommen und konkreter Gefährdungslage ab, sagte Van Zijderfeld. Ziel sei es, gemeinsam mit den Verkehrsverbünden passende Einsatzkonzepte zu entwickeln. „Entscheidend ist die richtige Kombination aus gut geschulten Mitarbeitenden, optimiertem Personaleinsatz, moderner Technik und schneller Unterstützung im Ernstfall. Was funktioniert und in unserer Hand liegt, setzen wir konsequent um.“

So fahren in den S-Bahnen im Rheinland zu Zeiten, die als sicherheitskritisch gelten, grundsätzlich zwei Zugbegleiter mit, teilweise kommt Sicherheitspersonal zum Einsatz.

Pilotprojekte im Kölner Dieselnetz und beim Rhein-Ruhr-Express

Auch auf dem sogenannten Kölner Dieselnetz hat DB Regio NRW nach Angaben eines Bahnsprechers mit go.Rheinland ein Pilotprojekt mit weiteren Doppelbegleitungen vereinbart. Dazu zählen die Eifelstrecke Köln-Euskirchen-Gerolstein-Trier, die Oberbergische Bahn Köln-Overath-Gummersbach-Lüdenscheid, die Rhein-Ahr-Bahn zwischen Bonn und Ahrbrück und die Voreifelbahn Bonn-Euskirchen-Bad Münstereifel.

„Auf den Strecken, die Teil des Pilotprojekts im Verkehrsvertrag für das Dieselnetz sind, hatten wir in den vergangenen vier Monaten keinen körperlichen Übergriff mehr“, so der Bahnsprecher. „Die Kolleginnen und Kollegen berichten insbesondere von einem höheren Sicherheitsgefühl im täglichen Einsatz. Gleichzeitig hat sich auch der Zusammenhalt in den Teams und an den Einsatzstellen spürbar verbessert.“

Bei der technischen Ausstattung der Mitarbeitenden sollen weitere Verbesserungen erprobt werden. Der sogenannte Prio-Ruf – gemeint ist das Notruf-Armband – soll auf Dauer mit der Video Security Cloud verknüpft werden, mit der Videodaten aus Zügen und von Bodycams schnell an die Bundespolizei übermittelt werden können, um die Beweissicherung zu beschleunigen. Die Deutsche Bahn selbst wertet die Videos in der Regel nicht aus. Die Plattform dient als technisches Bindeglied, um die Aufnahmen der Polizei zu übermitteln.

Videoaufnahmen aus den Zügen sollen schnell und direkt zur Bundespolizei gelangen

Die Kameras in den Regionalzügen zeichnen das Geschehen dauerhaft auf. Die Videodaten bleiben zunächst lokal und verschlüsselt auf den Systemen im Fahrzeug oder auf der Kamera gespeichert. Kommt es zu keinem Vorfall, werden die Aufnahmen nach kurzen gesetzlichen Fristen automatisch überschrieben. In Zügen ist das meist nach 72 bis 120 Stunden der Fall, bei Bodycams oft nach 48 Stunden.

Bei den Sicherheitsgesprächen mit den Aufgabenträgern, die wie go.Rheinland den Regionalverkehr bestellen und auch finanzieren, müsse es auch darum gehen, einheitliche Sicherheitsstandards zu setzen, die für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen gelten, so der Bahnsprecher.