Auf einmal geht alles schnell. Nachdem sich Flixtrain jahrelang vergeblich bemüht hat, seine Tickets auch über die Vertriebskanäle der Deutschen Bahn zu verkaufen, wird das jetzt zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember möglich.

Flixtrain-Fahrten ab dem 13. Dezember seien vom 7. Dezember an zum gleichen Preis auf der Bahn-Homepage und im DB Navigator buchbar. Außerdem lassen sich die Verbindungen beider Anbieter den Angaben nach miteinander kombinieren und die jeweiligen Fahrkarten in einem Schritt buchen. Man habe eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen. Das haben die Bahn und ihr bisher einziger Wettbewerber im Fernverkehr am Mittwoch mitgeteilt.

Bisher hatte die Bahn zwar die Flixtrain-Verbindungen auf ihren Plattformen angezeigt, Fahrkarten konnte man jedoch nicht buchen. Flixtrain ist seit dem Frühjahr 2018 auf dem Markt, fuhr anfangs zunächst nur zwei Linien: Köln-Hamburg und Berlin-Stuttgart. Schon kurz nach dem Start kam es zu Streit und Klagen, weil der Billiganbieter sich im Wettbewerb benachteiligt sah.

Von dieser Vereinbarung profitieren künftig Millionen Reisende André Schwämmlein, Flixtrain-Chef

„Von dieser Vereinbarung profitieren künftig Millionen Reisende“, sagte Flixtrain-Chef André Schwämmlein. Einerseits werde die Buchung von Zugtickets einfacher und bequemer, „andererseits konkurrieren wir mit Flixtrain weiter mit der Deutschen Bahn um Fahrgäste – und machen uns im gesunden Wettbewerb gegenseitig besser“. Michael Peterson, im Bahn-Vorstand zuständig für den Personenverkehr, sagt, Zugfahren solle so einfach wie möglich sein. „Egal, für welchen Zug sich der Fahrgast entscheidet.“

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sprach von „einem guten Tag für Bahnfahrer. Die beiden größten Unternehmen im Deutschen Schienenfernverkehr zeigen damit: Wettbewerb auf der Schiene funktioniert und die Kunden profitieren davon. Denn Wettbewerb bedeutet nicht, dass Unternehmen nicht zusammenarbeiten können. Im Gegenteil: Wo Kooperation sinnvoll ist, kommt sie den Kunden zugute.“

Wer auf einer Strecke zwischen der DB und Flixtrain wechselt, braucht zwei separate Tickets

Ganz ohne Tücken ist die Kooperation aus Kundensicht aber nicht. Wer Fahrkarten kauft, um einen Teil der Strecke mit einem Flixtrain und einen anderen Teil mit einem DB-Zug zurückzulegen, bekommt zwei separate Tickets – eines von Flixtrain und eines von der DB.

Dadurch sind auch die Rechte der Fahrgäste begrenzt und gelten der Bahn zufolge jeweils für den einzelnen Beförderungsvertrag. Soll heißen: Wer einen Anschlusszug von Flix etwa wegen der Verspätung des vorherigen DB-Zugs verpasst, darf nicht ohne weiteres in einen beliebigen Zug von Flix oder DB mit dem gleichen Ziel einsteigen, sondern muss ein neues Ticket kaufen.

Anders ist es nur, falls der Anschluss ein DB-Zug ist und man ein nicht zuggebundenes Angebot gebucht hat. Anträge für Entschädigungen im Rahmen der Fahrgastrechte müssen nach Angaben der Sprecherin beim jeweiligen Anbieter eingereicht werden - für Flix-Tickets also bei Flix und für DB-Tickets bei der bundeseigenen Bahn.

Die Kooperation bleibt damit begrenzt. Die DB hätte sich dem Vernehmen nach auf eine kundenfreundlichere Praxis eingelassen, wenn Flix die entsprechenden Fahrleistungen bezahlt hätte. Auch legen beide Unternehmen weiterhin Preise, Fahrpläne und Angebot unabhängig voneinander fest. Für den Vertrieb der Flix-Tickets erhält die DB nach eigenen Angaben eine Provision. Die Höhe der Provision nannte die Bahn nicht.

Italo könnte 2028 in Fernverkehr einsteigen

Flix ist bisher der größte Wettbewerber der Deutschen Bahn im Fernverkehr. Der bundeseigene Konzern dominiert den Markt aber weiterhin mit einem Anteil von rund 95 Prozent. Von 2028 an plant auch das italienische Zugunternehmen Italo den Einstieg in den deutschen Fernverkehrsmarkt.

Flixtrain plant bis 2028 etwa eine Verdoppelung der bisherigen Flotte, die bislang aus 16 Zügen besteht. Die zusätzlichen Züge sollen über mehr Komfort verfügen als die bisherigen. Es handelt sich dabei auch um umgerüstete gebrauchte Fahrzeuge. Von 2028 an soll die Flotte deutlich stärker wachsen - mit nach und nach 65 neu bestellten Hochgeschwindigkeitszüge vom Hersteller Talgo. Damit plant Flix eine deutliche Expansion auf dem deutschen Markt.

Bislang ist Flixtrain vor allem auf einzelnen lukrativen Fernverkehrsstrecken zwischen den großen Metropolregionen vertreten. Von 2028 an soll dann auch der Großraum München ans Fernverkehrsnetz angeschlossen werden, etwa mit einer Verbindung nach Berlin. (mit dpa)