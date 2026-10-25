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Steinmeier-NachfolgeDas unwürdige Spiel mit Ilse Aigner

Die für das Bundespräsidentenamt gehandelte CSU-Politikerin droht Opfer der Machttaktik ihres Parteichefs Markus Söder zu werden.

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Eigentlich Rivalen: Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Ministerpräsident Markus Söder beim CSU-Parteitag in München

Eigentlich Rivalen: Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Ministerpräsident Markus Söder beim CSU-Parteitag in München

Copyright: Peter Kneffel/dpa

Was haben Annemarie Renger, Hildegard Hamm-Brücher, Dagmar Schipanski und Gesine Schwan gemein? Sie wurden von ihren Parteien als Kandidatinnen für das Bundespräsidentenamt aufgestellt, obwohl von vornherein klar war, dass sie in der Bundesversammlung keine Mehrheit finden. Zum Staatsoberhaupt der Bundesrepublik wurde zwölfmal ein Mann gewählt.

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