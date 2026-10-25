Was haben Annemarie Renger, Hildegard Hamm-Brücher, Dagmar Schipanski und Gesine Schwan gemein? Sie wurden von ihren Parteien als Kandidatinnen für das Bundespräsidentenamt aufgestellt, obwohl von vornherein klar war, dass sie in der Bundesversammlung keine Mehrheit finden. Zum Staatsoberhaupt der Bundesrepublik wurde zwölfmal ein Mann gewählt.