Anfang und Ende. Rückschau und Ausblick – unter dieser Doppelperspektive hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 21 Persönlichkeiten mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet, unter ihnen der Kölner Schriftsteller Navid Kermani. Es war die erste Ordensverleihung im neuen Amtssitz des Präsidenten am Berliner Spreebogen, den das Staatsoberhaupt während der Renovierung von Schloss Bellevue nutzt.

Zugleich war es für Steinmeier zum Ende seiner zehnjährigen Amtszeit die letzte Ehrung, die er im Kontext des Tags der Deutschen Einheit vornahm. Sie erinnere daran, „dass die Einheit in einem Willen zur Freiheit und in einem Aufbruch zur Demokratie in der ehemaligen DDR wurzelt“, sagte Steinmeier. „Es eint die Ausgezeichneten das Bewusstsein um die erstrittene Freiheit, die erkämpfte Demokratie“. Freiheit und Demokratie kämen nicht von selbst und blieben nicht von selbst und müssten deshalb „streitbar und entschieden erhalten und verteidigt werden“.

Mehrere der neuen Ordensträgerinnen und -träger gehörten zur DDR-Bürgerrechtsbewegung und sind bis heute in Projekten zur Demokratieförderung, für gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt engagiert.

05.10.2026, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (8.v.l.) und seine Frau Elke Büdenbender (M) stehen zusammen mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (7.v.l., CDU) und den Geehrten nach der Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland zum Tag der Deutschen Einheit im Amtssitz am Spreebogen für ein Gruppenbild zusammen. Die geehrten zwölf Frauen und neun Männer setzen sich unter anderem für demokratische Werte und die Aussöhnung internationaler Verständigung ein und tragen teils als Künstler aktiv zum Zusammenhalt bei. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Copyright: Bernd von Jutrczenka/dpa

Steinmeier ehrte auch die Holocaust-Überlebende Tova Friedman, die 1945 mit sechs Jahren als eine der Jüngsten aus dem Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit worden war und seitdem im Geist der Versöhnung die Erinnerung an den Holocaust wachhält und gegen Antisemitismus kämpft – zusammen mit ihrem ebenfalls ausgezeichneten Enkel Aron Goodman auch auf einem 2021 eingerichteten Tiktok-Kanal. In einer persönlichen Reaktion auf die Ehrung mit dem Verdienstorden betonte die US-Amerikanerin mit polnischen Wurzeln die Notwendigkeit von Geschichten gegen das Vergessen. Jeder Mensch trage Mitgefühl und Liebe in sich – diesen Schatz gelte es treuhänderisch zu nutzen.

05.10.2026, Berlin: Tova Friedman bedankt sich bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sie zum Tag der Deutschen Einheit im Amtssitz am Spreebogen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet hat. Copyright: Bernd von Jutrczenka/dpa

Steinmeier sagte, es erfülle ihn angesichts der Vielfältigkeit des Engagements und der Persönlichkeitsprofile der Geehrten mit Dankbarkeit, Hochachtung und Freude, „auf welch unterschiedliche und höchst individuelle, ja manchmal muss man sagen: auf welch eigensinnige Weise man sich in das Ganze unseres Gemeinwesens einbringen und für andere verdienstvoll wirken kann“.

Kölner Schriftsteller Kermani zitiert im Dankeswort Kennedy-Leitspruch

Mit Blick auf Kermani fügte er hinzu, dass man sich vor 75 Jahren, als der erste Bundespräsident Theodor Heuss den in verschiedenen Stufen vergebenen Verdienstorden stiftete, wohl nicht habe vorstellen können, „dass ein Sohn iranischer Eltern ein waschechter Kölner ist, als Muslim die Schönheit des christlichen Glaubens darstellt und zum 65. Geburtstag des Grundgesetzes vor dem Bundestag spricht“.

Kermani sprach im Namen ein kurzes Dankeswort im Namen aller Geehrten, in dem auch er deren Unterschiedlichkeit hervorhob – und als Gemeinsamkeit die Orientierung an John F. Kennedys Leitspruch „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann; sondern was du tun kannst für dein Land“ – und, setzte Kermani fort, „plötzlich bedankt sich das Land bei uns“. Das sei für alle 21 „ein sehr besonderer und auch unerwarteter Moment“.

Stolz auf ein Land, das nicht die Augen vor der Vergangenheit schließt

Der für ihn wichtigste Grund, auf dieses Land stolz zu sein, sei, „dass dieser Staat nicht die Augen vor seiner Vergangenheit schließt“. Das komme an diesem Tag besonders durch die Ehrung Friedmans zum Ausdruck. „Darin liegt alles, was dieses heutige Deutschland im Guten ausmacht: dass es sich seiner Verbrechen erinnert und seine Opfer ehrt“.

„Voller Sorge“ blicke er vor diesem Hintergrund auf das „Wiederaufflammen des Antisemitismus in linken, rechten und muslimischen Milieus“ sowie auf das Erstarken der – namentlich nicht genannten - AfD mit ihrem Angriff auf die Erinnerungskultur. „Das Bundesverdienstkreuz wird uns darin bestärken, uns noch beherzter für ein offenes, demokratisches und rechtsstaatliches Deutschland einzusetzen.“ Hier gebe es angesichts unübersehbarer, zunehmender Missstände „noch viel zu tun“.

Zu den weiteren Geehrten gehören aus Nordrhein-Westfalen der CDU-Politiker Ruprecht Polenz und die Mitgründerin der Piratenpartei, Marina Weisband (beide Münster).

05.10.2026, Berlin: Die im schweizerischen Genf lebende griechische Sängerin Nana Mouskouri wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Tag der Deutschen Einheit im Amtssitz am Spreebogen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Copyright: Bernd von Jutrczenka/dpa

Den Verdienstorden erhielten auch die Schriftstellerin Daniela Danz, der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, der Jazztrompeter Till Brönner, die Schriftstellerin Daniela Danz, die langjährige Großbritannien-Korrespondentin der ARD und Buchautorin Annette Dittert sowie die griechische Schlagerlegende Nana Mouskouri, die sich – wie sie in einem spontanen Wort der Rührung hervorhob – in Deutschland ihre erste Goldene Schallplatte ersang. „Hier in Deutschland hat alles begonnen“, so die 91 Jahre alte Künstlerin.