Köln – Более четырех миллионов человек сбежали от войны в Украине. В Кельн также прибыли тысячи беженцев. Многие из них хотят продолжить свое обучение или деятельность. Deutsche Bahn (DB) и Федеральное агентство по трудоустройству предлагают информацию обо всех аспектах получения профессии в новом консультационном центре на Бреслауэр Плац, презентация которого состоялась в прошлый четверг.

Кристине Грызоглазовой 19 лет, первые дни войны хорошо отпечатались в ее памяти. 24 февраля студентку, изучающую Управление качеством в своем родном городе Одессе, разбудил в 5 часов утра одногруппник в общежитии со словами: „Путин объявил нам войну“. Она вскочила в панике, собрала вещи и хотела поехать к своей семье, которая живет на окраине Одессы. „Но было трудно выбраться из города“. Такси больше не ходило, автобусы и трамваи были переполнены. „Люди бежали в панике“.

„Люди бежали в панике“

Семье быстро стало ясно, что они должны бежать из Украины. На автобусе она, ее мать, сестра и двое их детей добрались до польской границы и, наконец, до Кельна. Они поддерживают связь с отцом, который остался в Одессе. Он рассказывает, что город обстреливают российские войска и что недавно в соседний дом попал снаряд. Несмотря на то, что Кристина тоскует по Одессе, она по-прежнему продолжает учебу в университете, только пока что онлайн. Ей бы очень хотелось ходить на курсы в Германии, предпочтительно в области фотографии, обраборки изображений, журналистики или психологии.

Также получили консультации в новом центре украинки, приехавшие в Германию с помощью программы футбольного клуба 1. FC Köln. Организаторы клуба привезли в Кельн 40 футболисток и тренеров запорожского клуба „Кривбасс“, который играет в первой украинской женской лиге. Девушки не только тренируются в футбольном клубе, но и принимают участие в матчах, в частности, против ФК „Шпих“ и „Фортуны Кельн“.

Вероника Коробкина (19 лет) играет в полузащите. В Украине она учится в спортивном университете и хочет в будущем стать тренером. Но еще больше ей бы хотелось как можно скорее вернуться домой, играть в футбол и продолжать учебу. Однако в консультационном центре она планирует узнать о возможностях трудоустройства в Германии.

„Многим бежавшим украинцам пришлось пережить ужасные вещи за последние несколько недель“, - говорит Бьянка Кристаль, управляющий директор регионального управления Федерального агентства занятости в Северном Рейн-Вестфалии. „Многие вскоре захотят сделать второй шаг и восстановить рутину и нормальную жизнь для себя и своих детей, устроившись на работу“. Deutsche Bahn, центры занятости и агентства по трудоустройству могли бы сопровождать их на этом пути. Новые консультационные центры - помимо Кельна- есть еще в Берлине и Франкфурте. Там профессионалы смогут оказать помощь в поиске работы.

3000 свободных вакансий в Deutsche Bahn

„Судьбы украинцев глубоко трогают нас“ , - говорит Мартин Зайлер, член правления DB по кадровым и юридическим вопросам. Deutsche Bahn смог оказать немедленную помощь, доставив огромное количество беженцев в Германию. Каждый день 42 поезда и около 300 автобусов Deutsche Bahn перевозили беженцев из Украины в Германию. Теперь пришло время сделать еще один шаг вперед и помочь им с поиском работы. DB предлагает 500 различных профессий от инженера-строителя до IT-специалиста, обучение доступно по 50 профессиям, на данный момент свободно 3000 вакансий. „Мы уверены, что можем предложить многим cотрудникам надежную перспективу“.

Смогут ли девушки, получившие консультации в четверг, быстро найти работу, пока неясно. В целом, образование в Украине считается хорошим. Многие желающие работать беженцы имеют высшее образование. Но на пути к работе в Кельне все еще есть препятствия. Сначала беженцы должны зарегистрироваться и получить вид на жительство, чтобы иметь возможность получить доступ к рынку труда. Кроме того, необходимо признать украинские квалификации и устранить языковые барьеры.В консультационном интервью член правления Deutsche Bahn Зайлер призывает всех начинать посещение языковых курсов еще до получения регистрации.

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Специалисты DB и Федерального агентства по трудоустройству доступны по будням с 10:00 до 13:00 часов. DB также предоставляет конкретную информацию о доступных рабочих местах. Консультации предоставляются на украинском и русском языках, а также с помощью переводчиков. Предварительная регистрация не требуется. Существует также горячая линия Deutsche Bahn 030/29734949, доступная с понедельника по пятницу с 8:00 до 10:00. По вопросам, касающимся рынка труда, можно обращаться на горячую линию Федерального агентства занятости по телефону 0911/1787915 с 8.00 до 16.00 с понедельника по четверг.