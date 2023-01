Köln – Einen großen Titel haben die Kölner Haie schon lange nicht mehr gewonnen. Die letzte Deutsche Meisterschaft der Profis datiert auf das Jahr 2002, sie liegt also genau 20 Jahre zurück.



Bei den Junioren triumphierten die Junghaie zuletzt 2007, vor 15 Jahren. Am Wochenende hat die U 20 des KEC die Chance, den Kölner Eishockey-Fans wieder einmal ein Glückserlebnis zu bescheren – im Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen die Eisbären Juniors.



Uwe Krupp hat bereits einige der Talente in den Haie-Profilader aufgenommen. Copyright: Herbert Bucco

Dazu müssen die Junghaie zunächst am Samstag (17 Uhr) in der bereits ausverkauften Deutzer Kölnarena 2 einen Sieg gegen Berlin landen. Es gäbe dann am Sonntag (12 Uhr) ein Entscheidungsspiel um den Titel. In der ersten Partie der Serie „Best of three“ mussten sich die Junghaie am vergangenen Sonntag in der Hauptstadt mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben.



Das könnte Sie auch interessieren:

74:59 gegen Stahnsdorf Anzeige Rheinstars Köln haben ihr Schicksal wieder selbst in der Hand von Lars Richter

Derby-Sieg gegen Leverkusen Anzeige Team DSHS Köln übernimmt Platz zwei

DM-Silber über 1500 Meter Anzeige Vera Coutellier vom ASV Köln zeigt große Gefühle

„Es war natürlich frustrierend, so zu verlieren. Aber das ist schon vergessen. Wir schauen jetzt nur auf das nächste Spiel und freuen uns, vor unseren Fans zu spielen“, sagt Haie-Nachwuchschef Rodion Pauels.



„Wir freuen uns auf die Finals, es ist für uns etwas ganz Herausragendes, dass wir die Chance haben, Deutscher Meister zu werden. Die Jungs hätten es verdient“, meint Rainer Maedge, Präsident des KEC „die Haie“ e. V. „Ich bin zuversichtlich, dass wir am Samstag gewinnen und es am Sonntag packen“, so Maedge.

Talente mit Profi-Erfahrung



Trainiert wird die U 20, die sich aus Junioren der Jahrgänge 2002, 2003 und 2004 zusammensetzt, von Chefcoach Patrick Strauch. Im Kader stehen Akteure, die auch schon bei den Haie-Profis in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gespielt haben: Pascal Steck, Robin van Calster und Michael Bartuli. Torhüter Niklas Lunemann stand als Back-up im Kader der Mannschaft von Trainer Uwe Krupp.



Die Junghaie hatten die Hauptrunde der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) auf Platz eins abgeschlossen, die Eisbären waren Dritter. Im Halbfinale schalteten die Kölner Serienmeister Jungadler Mannheim in zwei Begegnungen mit jeweils 3:0 aus. Berlin setzte sich in drei Partien gegen Augsburg durch.