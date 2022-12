Köln – Drei Spieltage vor Saisonschluss in der zweiten Damen-Volleyball-Bundesliga hat das Team DSHS Snowtrex Köln Platz zwei vom TSV Bayer Leverkusen übernommen. Durch einen 3:1 (10:25,25:17,26:24,25:22)-Derbysieg zogen die Junkersdorfer Damen am Sonntagabend am rheinischen Rivalen vorbei, dieser hat im Rennen um die Vize-Meisterschaft der Nord-Staffel allerdings noch zwei Partien mehr zu absolvieren.



„In unserer spielfreien Phase vor dem Derby wollten wir eigentlich regenerieren, hatten aber einige Corona-Fälle und mussten sogar eine Trainingspause einlegen“, sagte Jimmy Czimek über die nicht eben optimale Ausgangslage vor der Partie in der Leverkusener Ostermann-Arena.



Die Kölnerinnen behielten im Derby die Oberhand. Copyright: Uli Herhaus

Und so starteten seine Spielerinnen vor 400 Zuschauern auch bescheiden. Gegen die druckvollen Angriffe, den starken Block und die Feldabwehr der Bayer-Volleyballerinnen sahen sie kein Land und verloren Durchgang eins nach nur 20 Minuten klar.



Dann nahm Coach Czimek einige Änderungen vor und es ging ein Ruck durch seine Mannschaft. Silke Schrieverhoff, die als Diagonalspielerin später zur wertvollsten Spielerin (MVP) gewählt wurde, und ihre Teamkolleginnen schlugen den Gegner nun mit seinen eigenen Mitteln und brauchten für den Satzausgleich auch nur 22 Minuten.



Der Knackpunkt ereignete sich dann im dritten Durchgang. In diesem stand das Spiel auf Messers Schneide und die Gastgeberinnen hatten beim Stand von 24:23 einen Satzball. Die Kölnerinnen verhinderten den erneuten Satz-Rückstand aber mit starken Blocks und gingen durch drei Punkte in Folge mit 2:1 in Führung.



Diese wirkte sich dann negativ beim Rheinrivalen aus, der in Satz vier deutlich mehr Eigenfehler produzierte. Czimeks Team schaffte es in der entscheidenden Phase hingegen, weniger Fehler zu begehen und nach einem 20:21-Rückstand schließlich die Entscheidung herbeizuführen.