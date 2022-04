Im Besitz eines Oligarchen: Welche Folgen hat der Ukraine-Krieg für den Nürburgring?

Der russische Oligarch Viktor Wladimirowitsch Charitonin gilt als der „Herr der Rings“.

Der Milliardär und Autosammler hält aktuell 99 Prozent der Anteile des Nürburgrings.

Während Geschäftspartner wie Roman Abramowitsch bereits hart sanktioniert wurden, blieb Charitonin bislang verschont. Aber wie lange noch?

Nürburgring -

Seit Oktober 2014 ist der russische Milliardär Viktor Wladimirowitsch Charitonin (Kharitonin) der „Herr des Rings“: Der als leidenschaftlicher Autosammler und Oldtimer-Fan bekannte Industrielle trat als Besitzer des Nürburgrings die Nachfolge des damals in wirtschaftliche Schieflage geratenen Düsseldorfer Automobilzulieferers Capricorn an. Charitonin hält aktuell 99 Prozent der Nürburgring-Anteile, ein Prozent ist im Besitz der am Nürburgring ansässigen Motorsportfirma Getspeed. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wirft jetzt jedoch die Frage auf, ob der 49-Jährige zu den russischen Personen zählt, die auf Sanktionslisten geführt werden. Doch dort findet man ihn bisher nicht.