Schulferien sind oft die Zeiten, in denen die Bagger rollen, um Gebäude und Außenanlagen ohne Beeinträchtigung des Unterrichts ertüchtigen zu können. In Sistig wird dabei ein Projekt realisiert, das nicht nur der Schule, sondern allen Kindern und Jugendlichen im Ort zugute kommen wird. Bis Anfang Oktober sollen die Bauarbeiten für den Soccer-Court dauern, der auf einem Grundstück in Besitz der Gemeinde direkt neben dem Schulhof entsteht.

Mit dem Kaller Künstler Stephan Schick basteln Kinder verschiedener Stufen (hier v.l. Tamina, Brinja, Flora und Amelie) Karten und Lesezeichen, die beim Schulfest an 18. September verkauft werden. Copyright: Gemeinde Kall/Alice Gempfer

Dabei ist das Vorhaben eine konzertierte Aktion der Gemeinde und der gesamten Schulgemeinschaft. Jeder, der einmal gegen einen Ball getreten hat, kennt das Problem, das auch immer wieder bei den Kindern der Sistiger Grundschule vorkommt: Zu schnell fliegt der Ball über das Ziel hinaus und landet dort, wo er gar nicht hin soll, zum Beispiel auf der angrenzenden Straße.

Um die Gefahr für die Kinder zu minimieren, wurde die Idee für den Soccer-Court geboren, dessen hohe Zäune Fehlschüsse abfangen sollen. 85.000 Euro im HaushaltRund 85.000 Euro hat die Gemeinde Kall für das Projekt in ihren Haushalt eingestellt.

Stiftungen als Unterstützer gewonnen

Doch die Voraussetzung war die finanzielle Beteiligung des Fördervereins der Grundschule Sistig und die Einwerbung weiterer Spenden und Fördermittel. Was in diesem Fall erfolgreich war, denn es konnten die Stiftungen „Help e.V.“ und „Sankt Martin Stiftung“ sowie die Kreissparkasse Euskirchen für eine finanzielle Unterstützung gewonnen werden.

Die gesamte Schulgemeinschaft mit Förderverein und Kollegium und auch die Kinder engagieren sich für ihre neue Freizeitstätte. Die regelmäßige „Süße Pause“ mit Kuchen- und Muffinverkauf bringt jeweils rund 200 Euro fürs Projekt ein. Außerdem entstanden in Zusammenarbeit mit dem Kaller Künstler Stephan Schick Bastelarbeiten, die beim Schulfest am Freitag, 18. September, verkauft werden sollen.

Die Jugendmannschaften können auf dem Platz trainieren

Dann ist auch ein Sponsorenlauf geplant, über den weitere Gelder akquiriert werden sollen. „Angesichts der aktuellen Haushaltslage hätte die Gemeinde dieses Projekt nicht alleine stemmen können“, sagte Kalls Bürgermeister Emmanuel Kunz. Hier zeige sich eindrucksvoll, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam an einem Ziel arbeiten.

„Der neue Soccer-Court bedeutet einen echten Mehrwert für das ganze Dorf“, so Ortsvorsteher Brian Linden. Besonders freue er sich, dass etwa auch die Jugendmannschaften des SV Sistig-Krekel die Möglichkeit hätten, den Platz für ihr Training zu nutzen.

Das ist ein echtes Herzensprojekt, und das bereits seit Jahren. Michaela Nowald

Rund 150 Quadratmeter wird der Soccer-Court groß, der auf einer Freifläche neben der Gymnastikhalle entsteht. Außer der Einzäunung wird ein Ballfangnetz den Platz überspannen. „Das ist ein echtes Herzensprojekt, und das bereits seit Jahren“, sagte Michaela Nowald von der OGS in Sistig.

Außerdem werden Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur Böschungssicherung durch die Gemeinde Kall umgesetzt, die rund 25.000 Euro kosten werden, teilte Projektleiter Stefan Etten vom Bauhof der Gemeinde Kall mit. Ein besonderes Ereignis in der Spendensammeltätigkeit der Schulgemeinschaft für ihren Soccer-Court wird das Schulfest sein, das am Freitag, 18. September, stattfindet und unter dem Motto „Unsere Schule spielt Fußball“ steht.

Am Vormittag ist ein Sponsorenlauf geplant. Ab 15 Uhr wird ein Schulfest mit Flohmarkt und Tombola angeboten. Auch der SV ‚Sistig-Krekel‘ bietet Aktionen auf dem benachbarten Sportplatz an. Zum Abschluss wird dann um 17 Uhr die „Landrat-Ramers-Elf“ gegen die „Elf Freunde der Grundschule Sistig“ antreten.