Die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) hat Großes in Mechernich vor: In den kommenden Jahren will die Gesellschaft, die den Busverkehr in der Region koordiniert, auf einem ehemaligen Bundeswehrareal in der Peterheide ein Aus- und Weiterbildungszentrum für digitale und klimaneutrale Mobilität (AWM) sowie eine angeschlossene ÖPNV-Akademie mit Kompetenzzentrum inklusive öffentlicher Wasserstofftankstelle errichten – die erste im Kreis Euskirchen.

Im Beisein von Vertretern der Euskirchener Kreis- sowie der Mechernicher Stadtverwaltung fand jetzt der offizielle Spatenstich für die Wasserstofftankstelle statt. „Damit steigt die RVK in die Produktion von grünem Wasserstoff ein“, heißt es in einer Mitteilung der RVK, denn der Wasserstoff, der in Mechernich für die RVK-Busse sowie Fahrzeuge privater Eigner angeboten werden soll, wird in einem Elektrolyseur direkt vor Ort in Mechernich produziert.

„Die Produktion von Wasserstoff ist energieintensiv und erfüllt nur dann höchste ökologische Standards, wenn der benötigte Strom aus regenerativen Quellen kommt. Nur unter dieser Voraussetzung entsteht der sogenannte grüne Wasserstoff“, heißt es von der RVK. Zu diesem Zweck habe man die Stromversorgung ausgeschrieben: Infrage kommen demnach Photovoltaik- und Windanlagen.

RVK-Busse sollen unabhängig von Diesel und Gas werden

„Mit der Eigenproduktion von grünem Wasserstoff sichert die RVK die Versorgung ihrer Wasserstoff-Busflotte ab“, betonte RVK-Geschäftsführer Dr. Marcel Frank: „Wir werden dadurch unabhängig von Marktentwicklungen.“ Um die Zugänglichkeit der Tankstelleneinheit jederzeit zu gewährleisten, werde die Anlage dem künftigen Gebäudekomplex des AWM vorgelagert.

Drei solcher Wasserstoffbusse hat die RVK im Kreis Euskirchen in diesem Jahr bereits in Betrieb genommen. Copyright: Tom Steinicke

Für den Bau der Wasserstofftankstelle und des Elektrolyseurs hat die RVK laut eigener Mitteilung zwei Förderanträge gestellt, die inzwischen bewilligt worden seien: Aus Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr erhält das Projekt demnach in Summe rund 15,1 Millionen Euro. Für die Tankstelle wurden 7,9 Millionen Euro und für den Elektrolyseur 3,1 Millionen Euro bewilligt. „Dazu gab das Ministerium einen Aufstockungsantrag über 4,1 Millionen Euro statt. Die Förderquote für die Wasserstofftankstelle beträgt damit unter dem Strich 80 Prozent, die des Elektrolyseurs 45 Prozent“, teilte die RVK mit.

Landrat Markus Ramers lobte anlässlich des Fototermins das Projekt als „echten Zukunftsbaustein“ für den Kreis Euskirchen: „Die Produktion von grünem Wasserstoff in Mechernich ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einer klimaneutralen Mobilitätsregion.“ Und auch Mechernichs Bürgermeister Michael Fingel brachte seine Freude über den Baustart zum Ausdruck: „Wir sind stolz, dass die RVK Mechernich als Standort gewählt hat, und werden das Vorhaben nach Kräften unterstützen. Denn was hier auf der Peterheide entstehen soll, bringt Investitionen, Arbeitsplätze, Know-how und Zukunftstechnologien nach Mechernich und ist damit ein Gewinn für die gesamte Region.“

Abwärme aus der Wasserstoff-Produktion zum Heizen

Bei der Produktion des Wasserstoffs im Elektrolyseur entsteht Abwärme. Diese will die RVK später als Nahwärme für die Gebäude des AWM genutzt. Der Elektrolyseur selbst kann 36 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde produzieren. Ein Wasserstoffbus besitzt laut RVK in der Regel einen Tank mit einem Fassungsvermögen von 16 Kilogramm Wasserstoff. Die RVK produziert also pro Stunde etwas mehr als zwei Tankfüllungen für Wasserstoffbusse.

An der Tankstelle werden zwei Säulen mit einer Druckleistung von 350 bar für die Betankung von Bussen bereitstehen. Die vollständige Betankung eines Busses dauert laut RVK etwas weniger als zehn Minuten. Neben der Tanksäule für die Busse befindet sich eine Säule mit einer Druckleistung von 700 bar für die Betankung von Pkw und Lkw.

Die Wasserstofftankstelle mit angegliedertem Elektrolyseur in Mechernich wird eine von zwei Anlagen sein, mit denen die RVK künftig grünen Wasserstoff produziert. Eine weitere entsteht parallel an dem im Bau befindlichen Grünen Mobilhof in Bergisch Gladbach. Die Inbetriebnahme der beiden Anlagen ist für Ende des Jahres 2026 vorgesehen.