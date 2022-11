Zülpich – Wie stark schlägt das Herz, wenn ein Kindheitstraum in Erfüllung geht? Und das beim Heimspiel – der Damensitzung der Blauen Funken Zülpich. Dem Auftakt in die fünfte Jahreszeit in der Römerstadt. „Bis zum Hals“, verrät Louisa Troescher. Doch Bangemachen gilt nicht. Schließlich steht der erste Auftritt als neues Funkemariechen der Blauen Funken auf dem Programm.

Karnevalsgen von der Mutter geerbt

Und den meistert die 17-Jährige wie ein alter Hase, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Hat sie auch irgendwie nicht: „Ich tanze seit dem dritten Lebensjahr. Das jetzt ist aber ein echter Kindheitstraum.“ Und das Karnevalsgen sei ihr in die Wiege gelegt worden. Ihre Mutter war ebenfalls für die Blauen Funken aktiv – wie könnte es anders sein: als Funkemariechen. Und Vater Bob Troescher ist Kommandant des Zülpicher Karnevalsvereins.

Und dann die Hände zum Himmel: Das Forum war ausverkauft. Copyright: Cedric Arndt

Die Herzen der weiblichen Jecken im Forum hat die 17-Jährige mit ihrem Tanzpartner Niko Papakostas jedenfalls bereits erobert. Überhaupt war es ein Start nach Maß in eine Session, die sich wie ein Neuanfang anfühlen dürfte – für Karnevalisten, aber auch für die Jecken. Von Angst oder Zurückhaltung war im Forum jedenfalls nichts zu spüren. Das war nämlich ausverkauft, die Stimmung entsprechend ausgelassen. Und teilweise sogar fast schon überkochend.

Nämlich als „die schärfsten Schenkel Zülpichs“ auf der Bühne standen. Das Herrenballett der Blauen Funken müsste wahrscheinlich gar nichts machen und würde die Herzen der Damen im Sturm erobern. Wenn die 15 Männer dann aber auch noch tanzen, dann fallen gefühlt Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Dabei war eigentlich Oktoberfest angesagt, denn passend kostümiert kam das Herrenballett, das von Manuel Schleiermacher und Nathalie Vieth-Lenz trainiert wird, auf die Bühne.

Herausforderungen und Vorfreude

Sessionseröffnung am Rathaus

Nachdem die Zülpicher Karnevalsfreunde mit der Mädchensitzung der Blauen Funken und der Proklamation des Schwerfener Damen-Dreigestirns bereits am Samstag in die Session starteten, wurde die fünfte Jahreszeit am Sonntag auch von Bürgermeister Ulf Hürtgen und der Prinzengarde offiziell eröffnet. Unter dem lautstarken Jubel der Umstehenden hielten die Karnevalsgesellschaften im Rathausinnenhof Einzug. "Die vielen Farben sind besonders in dieser Zeit ein sehr schöner Anblick", freute sich der erste Bürger der Stadt. "Gerade jetzt sollte man nicht fragen, ob man überhaupt feiern darf, sondern man muss feiern, sonst macht einen das ganze Geschehen noch depressiv."

Große Vorfreude

Da die Karnevalssession im vergangenen Jahr nach der Eröffnungsfeier ein coronabedingtes abruptes Ende nahm, schwang auch am Sonntag die Unsicherheit über den weiteren Verlauf mit. Dennoch zeigte sich der stellvertretende Präsident der Prinzengarde, Simon Deuster, zuversichtlich. "Obwohl wir keinen Einfluss nehmen können, sind wir alle sehr optimistisch. Der Neuanfang nach der langen Pause bringt sicher einige Herausforderungen mit sich, dennoch ist unsere Vorfreude auf die nächsten Wochen und Monate sehr groß." (arn)

Wer die „schärfsten Schenkel Zülpichs“ live erleben will, muss allerdings in die Römerstadt kommen – genauer gesagt zu einer Veranstaltung der Blauen Funken. „Wir treten nur auf unseren eigenen Veranstaltungen auf“, betonte Schleiermacher. Dafür gibt es dann allerdings noch einen weiteren Blickfang: Achim Hoch alias Helene Fischer, der jede Session in eine neue Verkleidung schlüpft und Playback singt.

Die Nachfrage für Karten sei ungebrochen groß, so Schleiermacher: „Die meisten haben gesagt, dass es weitergehen muss. Aber natürlich spielt Corona in den Überlegungen eine große Rolle.“

Cat Ballou sorgte für Stimmung unter den jecken Mädchen. Copyright: Cedric Arndt

Eine große Rolle im Karneval spielt auch seit Jahren Cat Ballou. Entsprechend abgefeiert wurde die Band auch in Zülpich – auch wenn die Combo um Sänger Oliver Niesen nach dem Herrenballett einen etwas schweren Stand hatte - et jit eben manchmal kei Wood für den Programmpunkt nach den „schärfsten Schenkeln“.



Knallblech sorgt für Knalleffekt

Ein weiterer Höhepunkt: die Band Knallblech. Disco-Beats kombiniert mit klassischen Blasinstrumenten und einer wilden Performance – fertig ist das Erfolgsrezept der Band, die Brass-Pop lieferte und bei den weiblichen Jecken sehr dankbare Abnehmer fand.

Nach der Mädchensitzung ist bekanntlich vor der Mädchensitzung. Eine Preissteigerung sei für die kommende Session nicht geplant, berichtete Schleiermacher. Es bleibe bei 27,50 Euro pro Ticket.