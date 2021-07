Fluten, Schutt, Panzer: Die Extrem-Wetterlage in Köln und der Region in Bildern

Köln -

Die starken Regenfälle haben in zahlreichen Orten Nordrhein-Westfalens und in Rheinland-Pfalz Notlagen ausgelöst. Mehrere Menschen sind gestorben. Wie sich die Lage in Köln und dem Rest der Region entwickelt, erfahren Sie hier. An dieser Stelle sammeln wir die eindrücklichsten Bilder aus NRW und den angrenzenden Regionen.

Region

Der schwer beschädigte Damm der Steinbachtalsperre am Freitag, aufgenommen von einer Drohne der Feuerwehr Sankt Augustin Feuerwehr Sankt Augustin Foto:

Das Unwetter hat Teile des Orts Blessem im Rhein-Erft-Kreis zerstört. Sebastien Bozon/AFP Foto:

In Erftstadt-Blessem sind mehrere Häuser eingestürzt. Rhein-Erft-Kreis Foto:

In Erftstadt haben die Fluten ein Chaos hinterlassen. Frank Kreidler Foto:

In der eingestürzten Radmacherstraße von Blessem liegen zwei zerstörte Autos auf zerborstenen Betonröhren. David Young/dpa Foto:

Die Wassermassen eines Bachlaufs haben ein Stück der Autobahn 61 nahe Meckenheim weggerissen. Bundespolizeiflugdienst Foto:

Eine der überfluteten Kommunen am Donnerstag Bundespolizeiflugdienst Foto:

Komplett unter Wasser: Die A1 Richtung Koblenz am AK Leverkusen am Mittwoch Stefan Robertz Foto:

In Bad Honnef-Rhöndorf ist an der Straße zum Waldfriedhof ein Hang auf 20 Metern auf die Straße gerutscht. Ralf Klodt Foto:

Der Deich der Agger in Lohmar-Donrath drohte in der Nacht zu Donnerstag zu brechen. Die Agger erreichte am Pegel Lohmar mit 4,72 Meter den höchsten je gemessenen Stand. Ralf Rohrmoser Foto:

Ein Auto wurde von den Wassermassen in Bad Münstereifel umgestoßen dpa Foto:

Blick in eine Straße in Bad Münstereifel nach schweren Regenfällen und dem Hochwasser der Erft. dpa Foto:

In Blessem mussten Mitarbeiter der Bundeswehr per Helikopter in Häuser einsteigen. Ralf Virnich Foto:

Autos versinken in Kall in den Fluten. Reiner Züll Foto:

Ein Feuerwehrmann beobachtet die Fluten in Gelsdorf. Tom Steinicke Foto:

Der Starkregen lässt das Wasser wie in einem Springbrunnen aus einem Troisdorfer Gully fließen. Ralf Rohrmoser Foto:

Das Ausflugslokal Zur alten Fähre an der Agger in Lohmar ist völlig überflutet. Ralf Rohrmoser Foto:

Zerstörung und Überflutung in der Innenstadt von Gemünd Ramona Hammes Foto:

Zerstörung in der Innenstadt von Gemünd Ramona Hammes Foto:

Ein Auto droht in die Urft zu stürzen: Gemünd im Kreis Euskirchen ist stark von den Unwetterschäden betroffen. Ramona Hammes Foto:

In Wesseling waren einige Autos nicht mehr zu retten. Klose Foto:

Rund um Erftstadt sind zahlreiche Straßen überflutet. Margret Klose Foto:

NRW und Rheinland-Pfalz

Ein Panzer mitten im Ruhrgebiet: In Hagen unterstützt die Bundeswehr bei den Aufräumarbeiten. dpa Foto:

Hagen ist von den Regenfällen besonders stark betroffen. Mit den Wassermassen ergoss sich auch Geröll über zahlreiche Straßen. AFP Foto:

Auch den Kreis Ahrweiler hat es extrem getroffen. Vier Menschen starben. dpa Foto:

Im rheinland-pfälzischen Erdorf ist der Fluss Kyll über die Ufer getreten und hat Teile des Dorfes geflutet. dpa Foto:

In Altena ist ein Feuerwehrmann bei einer Rettungsaktion ertrunken. dpa Foto:

Szene vom Donnerstagmorgen: Die Wupper unter der Schwebebahn in Wuppertal ist deutlich angestiegen. dpa Foto:

Köln

In Stolberg trag ein Bach über die Ufer, mehrere Autos steckten fest. dpa Foto:

Im rheinland-pfälzischen Nattenheim trat der Fluss Nims über die Ufer und überflutete die Straßen. dpa Foto:

Eine überflutete Eisenbahnunterführung in Düsseldorf. dpa Foto: