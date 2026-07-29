Ziemlich genau fünf Jahre nach dem katastrophalen Hochwasser wird die Sanierung der Friedhofsbrücke in Burscheid in Angriff genommen. Am Mittwoch stand der Bagger bereit. Außerdem gibt es bereits eine Baustellenzufahrt auf der Löh-Seite. Sie führt über den Parkplatz.

Im Rathaus ist von einem Baubeginn ab Montag, 3. August, die Rede. Zunächst soll auf der alten Friedhofsseite am Brückenübergang der Boden ausgeschachtet werden. Denn dort soll das Fundament vergrößert werden, damit es künftig auch unter starker Belastung besser trägt. Beim Hochwasser im Juli 2021 war es teilweise freigelegt worden.

Das mittlere Fundament war beim Hochwasser abgerutscht

Danach nehmen sich die Bauarbeiter das mittlere, dann das Fundament auf der Löh-Seite vor. Das mittlere Fundament war beim Hochwasser wegen eines Grundbruchs beschädigt worden und teilweise abgerutscht.

Die Sanierung der Fundamente ist nach Angaben der Stadtverwaltung recht aufwendig: Es muss eine Hilfsabstützung gebaut werden, auf der zwischendurch der Brückenüberbau gelagert wird. Anschließend werde der kürzere Brückenteil zurückgebaut und die beiden vorhandenen Fundamente abgebrochen, hieß es. Wenn die neuen Fundamente fertig sind, wird das Brückenteil wieder aufgebaut. Bei der Gelegenheit sollen auch die beschädigten Holzteile der Friedhofsbrücke ausgetauscht werden, heißt es.

Geplant ist eine Bauzeit bis November. An der Brückenreparatur beteilige sich das Land aus dem Fördertopf, der für die Beseitigung der immensen Hochwasserschäden in Nordrhein-Westfalen eingerichtet worden war.