Burscheid/Leichlingen – In Leichlingen und Burscheid ist es an den Weihnachtsfeiertagen zu mehreren Einbrüchen gekommen. So bemerkte eine Passantin an Heiligabend am Nachmittag eine offenstehende Tür an der Grundschule in Burscheid-Dierath. Wie die Polizei mitteilte, hatten unbekannte Täter offensichtlich die an der Rückseite der Schule gelegene Tür aufgehebelt und sich Zutritt zum Schulgebäude verschafft.



Bislang sei nicht bekannt, ob die Einbrecher Beute gemacht haben, der Schulbetrieb ruht derzeit aufgrund der Ferien. Daher, so die Polizei, konnte auch noch nicht eindeutig eingegrenzt werden, wann der Einbruch stattgefunden habe.



Auf den Balkon geklettert

Am gleichen Abend kam es in einer Erdgeschosswohnung an der Rat-Deycks-Straße in Burscheid zum Aufeinandertreffen eines Eindringlings und dem Bewohner. Der Mann schaute am frühen Abend in seinem Schlafzimmer Fernsehen, als sich plötzlich die Zimmertür öffnete und eine unbekannte Person ihn mit einer Taschenlampe anleuchtete. Der unbekannte Täter war augenscheinlich auf den Balkon geklettert, hatte ein Fenster aufgehebelt und sich unbemerkt Zutritt zur Wohnung verschafft. Noch bevor der Bewohner reagieren konnte, rannte die ungebetene Person aus seiner Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung.



In Leichlingen brachen derweil unbekannte Täter am späten Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Neuland ein. Der Hauseigentümer hatte für einen solchen Fall vorgesorgt und eine digitale Überwachung für sein Zuhause eingerichtet. So sendete die Alarmanlage einen Einbruchalarm und Bildaufzeichnungen von drei Eindringlingen auf das Handy des Eigentümers. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten ins Hausinnere, wo sie Schränke durchwühlten.



Täter flüchten in Richtung Wald

Die unbekannten Täter konnten noch vor Eintreffen der sofort hinzugerufenen Polizei über die Rückseite des Grundstücks in Richtung Wald flüchten. Die Polizei fahndete erfolglos nach dem Trio. Zur Beute könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden, teilte die Behörde mit.



Am Sonntag meldete die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises schließlich einen vierten Einbruch: Dabei erlebte ein Leichlinger Ehepaar eine unschöne Überraschung, als es am Nachmittag des ersten Weihnachtstages von einer Familienfeier zurückkehrte. Unbekannte Täter hätten die Abwesenheit der Beiden ausgenutzt und die Terrassentür des Hauses in der Landrat-Trimborn-Straße aufgehebelt, teilte die Polizei mit. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und stahlen Bargeld, Uhren und zwei goldene Schalen.



Die Polizei bittet in allen Einbruchsfällen um Hinweise von Zeugen unter ☎02202/2050.