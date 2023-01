Leverkusen – Leverkusen ist in die jecke Jahreszeit gestartet! Die jecken Wiever haben das Kommando übernommen. Bei den Rathausstürmen nicht nur in Leverkusen, sondern auch in Leichlingen und Burscheid mussten sich die Stadtchefs der karnevalistischen Übermacht geschlagen geben. Allen Jecken wünschen wir tolle Tage! (red)

Das könnte Sie auch interessieren:

Karneval in Leverkusen Anzeige Uwe Richrath übergibt die Stadt offiziell den Jecken von Paul Gross

Schlebuscher Wieversturm Anzeige Die jecken Hühner sind los

Rathaussturm in Leichlingen Anzeige Die Jecken entwaffnen Beinahe-Petrus Frank Steffes

Rathaussturm an Weiberfastnacht Anzeige Jecke Frauen übernehmen in Burscheid die Macht