Die Übergabe zum Teil gefährlicher Altlasten der Leverkusener Wirtschaft in öffentlichen Besitz hat in dieser Stadt eine seltsame Tradition. Schon die Kippe, die die Bayer AG in Wiesdorf anhäufte, ging nach und nach zur Stadt und über den Umweg Autobahnbau teilweise in den Besitz der Bundesrepublik Deutschland über.

Ralf Krieger Redakteur in der Lokalredaktion Leverkusen. Geboren in Bensberg, Jahrgang 1965, gelernter Fotograf und Reporter. Bevor er zum „Leverkusener Anzeiger“ kam, war er einige Jahre beim „Kölner Stadt-Anzeig... mehr

Jetzt kommt Dynamit und will eine Altlast an die Öffentlichkeit abgeben. Die Motivation des Unternehmens ist mehr als nachvollziehbar. Aber welche Beweggründe hat die Stadt, die ziemlich stark belastete Altlast zu übernehmen? Klar und verständlich hat die Verwaltung nicht erklärt, weshalb sie die Übernahme der Kippe in der Vorlage empfiehlt. Gibt es Absprachen zwischen Verwaltung und Unternehmen?

Falls es stimmt, dass von der Altlast eigentlich keine Gefahr ausgeht, und die Stadt sowieso in der Störerhaftung steht, dann ist doch auch egal, wem das Grundstück gehört.

Hier riechen nicht nur die Bodenproben seltsam, da hilft nur Transparenz: Grundstücksgeschäfte verhandelt der Rat zwar grundsätzlich nicht-öffentlich. Aber das hier ist kein normales Grundstücksgeschäft, die Debatte muss öffentlich geführt werden.