Am 20. September feierten Bayer-04-Fans und Sammler im Stadion ein echtes Fest. Zum Spiel gegen RB Leipzig hatte der Verein Raritäten und besondere Sammlerstücke im „Fantrödel“ verkauft. Zu den Einnahmen aus dem Verkauf kamen noch Spenden von Fans. Das Ziel: Das gesammelte Geld sollte an einen guten Zweck gehen.

Circa 9800 Euro sammelte das Sozial-Team um Frank Linde von Bayer 04. Die U19-Mannschaft des Vereins rundete den Betrag mit dem Geld aus ihrer Mannschaftskasse auf 11.000 Euro auf. Das Geld soll nun der Kinderpalliativstation am Klinikum zu Gute kommen. Feierlich übergaben die Vertreter des Vereins dem ärztlichen Leiter der Station, Dr. Dejan Vlajnic, das symbolische Spenden-Trikot.

Auch René Ronz, Fundraiser am Klinikum, war beim Fantrödel dabei. „Es war überwältigend, wie viele Menschen etwas geben wollten und den Stand überrannt haben“, so Ronz. Er berichtet, wie schnell die Fanartikel ausgingen. Ferner freut sich Ronz, dass es den Verein gibt, der das Klinikum – und vor allem die Kinderpalliativstation – so gerne unterstützt.

Große Freude am Klinikum

Der Fantrödel ist kein neues Konzept. Bereits im Jahr 2021 hatte das Team von Linde und Ehrenamtlichen einen solchen Trödel organisiert, um Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe zu helfen. Dabei macht der Verein mit Raritäten und Fanartikeln nicht nur seinen Mitstreitern, sondern auch Menschen in Not eine Freude. Linde betont, dass Menschen am Fantrödel auch ohne etwas zu erwerben mitgespendet haben. Er und sein Team haben die Motivation, um einen weiteren Trödel zu veranstalten. Dafür müsse Linde aber auch seltene und wertvolle Gegenstände um den Verein in die Finger bekommen.

In der Zeitinsel ist die Freude über die Spende groß. Vlajnic nahm die Spende entgegen. Er erklärt, dass die Spende hauptsächlich den musik- und kunsttherapeutischen Angeboten der Kinderpalliativstation zu Gute kommen soll. David Posor, Leiter der Kommunikationsabteilung, betont auch, dass die Zeitinsel komplett auf Spenden angewiesen ist. Denn viele der Leistungen sind nur durch diese möglich, sofern die Krankenkassen sie nicht übernehmen.

Für die Fußballer der U19-Mannschaft ist die Spende ein großes Anliegen. Gabriel Minutillo und Ivan Massek waren persönlich bei der Spendenübergabe dabei. „Man weiß, dass es für einen guten Zweck ist und man Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert“, erzählt Minutillo über die Motivation seiner Mannschaft. Sein Team-Kollege Massek ergänzt, dass es schön sei, dass durch die Spende die Lebensqualität der Kinder an der Station erhalten wird.