Leverkusen – „Elmo“ heißt der Neue. Und zwar der neue Schulhund am Berufskolleg Opladen. Von Januar an wird Elmo ausgebildet, zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Der vier Monate alte Kooikerhondje ist neben Quentin, einem Golden Retriever, der schon seit einigen Jahren an der Schule, eingesetzt wird, bereits der zweite Schulhund am Berufskolleg Opladen.

Das Berufskolleg freut sich über den Zuwachs: „Elmo hat einen freundlichen Charakter und agiert sehr zugewandt. Somit weist er sehr gute Anlagen für die Aufgabe als Schulhund auf. Erste Versuche im Unterricht waren bereits sehr erfolgreich“, schreibt Rainer Fehl.



Training zu Anfang



Elmos Hauptaufgabe wird er im Bildungsgang der Berufsqualifizierung haben, er arbeitet klassisch in einem Mensch-Hund-Team zusammen mit der Hundeführerin, einer Kollegin des Berufskollegs. Zu Beginn wird es noch etliche Lerneinheiten für das Team Mensch-Hund geben, die von einer professionellen Hundetrainerin begleitet werden.



Das könnte Sie auch interessieren:

Staupe-Virus Anzeige Weitere hochansteckende Tiere in Leverkusen gesichtet – Gefahr für Köln? von Paul Gross

Explosionsartige Ausbreitung Anzeige Hunde in Köln und Leverkusen von tödlichem Virus bedroht von Paul Gross

Explosionsartige Ausbreitung Anzeige Hunde in Köln und Leverkusen von tödlichem Virus bedroht von Paul Gross

Wenn Elmo gut angekommen ist und auch seine Hundeführerin mit seinen pädagogischen Einsatzmöglichkeiten vertraut ist, können KlassenlehrerInnen, die sich Hilfe zum Beispiel bei sozialphobischen SchülerInnen vorstellen können, die beiden Vierbeiner in ihren Unterricht einbinden. (aga)