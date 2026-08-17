Opladen Plus einen Antrag für den Leverkusener Landschaftsplan gestellt, um eine alte Eiche unter Schutz zu stellen. Es geht um einen Baum, der am Sportplatz Birkenberg ziemlich nah an der Westkurve am Fußballplatz und am Vereinsheim der Leichtathleten des Tus Opladen von 1882 steht.

Zur Begründung heißt es im Antrag, die wunderschöne Eiche präge das Landschaftsbild auf dem Birkenberg seit Generationen maßgeblich. Sie sei von stattlichem Alter, habe einen besonderen, markanten Wuchs und verfüge über eine beeindruckende Krone und eine vitale Baustruktur. Damit erfülle sie in besonderem Maße die Kriterien der Seltenheit, Eigenart und Schönheit.

Neben ihrem hohen optischen und historischen Wert für den Stadtteil Opladen erfülle der Baum eine wichtige ökologische Funktion, so der Antrag. Er biete Lebensraum für zahlreiche geschützte Vogelarten, Insekten und Fledermäuse. Eine offizielle Unterschutzstellung sichere den langfristigen Erhalt dieses wertvollen Naturerbes verlässlich.

Naturdenkmäler werden im Landschaftsplan dokumentiert

Naturdenkmäler sollen in den Landschaftsplan-Entwurf aufgenommen werden, an dem die Leverkusener Naturschutzbehörde seit nunmehr weit über einem Jahrzehnt arbeitet. Laut der letzten städtischen Veröffentlichung des Entwurfs, die aber auch schon aus dem Jahr 2023 stammt, sollen im neuen Landschaftsplan 56 Naturdenkmäler geschützt werden. Vor knapp 40 Jahren dokumentierte die Verwaltung 216 erhaltenswerte Naturdenkmäler, meistens Bäume. Im derzeit gültigen Landschaftsplan sind noch 78 Naturdenkmäler eingezeichnet.

Der derzeit geltende Landschaftsplan ist alt, 1987 wurde er verabschiedet. Aber auch die Zahl 78 stimmt nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein. Es sind weniger Denkmäler übrig, denn immer wieder sterben alte Bäume oder sie werden gefällt. Im vergangenen Winter etwa fiel die bekannte Blutbuche im Schlosspark Morsbroich um. Nachmeldungen sind in der Liste der Naturdenkmäler nicht erfolgt: Die Liste wurde einmal festgeschrieben und dann nicht mehr erweitert, sie wurde somit kürzer.

Die bekannte Blutbuche im äußeren Schlosspark von Morsbroich, ein naturdenkmal, ist um Neujahr 2026 umgefallen. Sie könnte 251 Jahre alt geworden sein, denn der Park wurde 1775 angelegt. Copyright: Ralf Krieger

Opladen Plus hat jetzt dennoch ihren Vorschlag zur Unterschutzstellung der Eiche als Naturdenkmal eingereicht, weil der neue Landschaftsplanentwurf nach wie vor noch nicht offengelegt wurde. Nach dem letzten Stand sollte die Offenlage des Landschaftsplans im zweiten Halbjahr 2027 erfolgen. 2028 wäre nach dem Zeitplan ein endgültiger Beschluss zum Landschaftsplan möglich.

Im Zusammenhang mit potenziellen Naturdenkmälern hatte der Dezernent Alexander Lünenbach auf einer Bürgerversammlung am 16. Mai 2024 öffentlich dazu ermuntert, Vorschläge etwa für Bäume oder Alleen zu machen, die sich für eine Unterschutzstellung anbieten.

Leverkusens Naturschutzbehörde „in personeller Notlage“

Das Leverkusener Presseamt konnte auf unsere Anfrage keine Beispiele für eingegangene Vorschläge nennen. Grund: Wegen der Ferien seien Mitarbeiter nicht im Büro. Daran dürfte es aber nicht alleine liegen: Die Untere Naturschutzbehörde muss seit Längerem mit dünner Personaldecke auskommen. Im August verschickte die Behörde automatische Antwortmails mit dem Hinweis: „die Untere Naturschutzbehörde befindet sich in einer personellen Notlage und kann derzeit nur ca. 50% des Arbeitspensums erfüllen.“