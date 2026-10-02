Alles, was Marc Weide für seine Magievorstellung braucht, muss in sein Auto passen. Denn so erfolgreich der Weltmeister von 2018 in der Sparte „Salon-Magie“ auch ist – es ist eine One-Man-Show, die Weide auf die Bühne bringt. Und zwar am 7. Oktober um 20 Uhr im Scala in Opladen. „Ich habe keine Assistentin, die ich zweiteile“, sagt der Magier und lacht.

Weide ist keiner für Großillusionen à la Ehrlich-Brothers. Er zaubert mit Lampen, Sandeimern und Bowlingkugel. Das ist womöglich auch Teil seines Erfolges: „Die Leute abholen, wo sie sind“, nennt er das selbst. Es seien mehr Tricks aus dem Alltag, die er auf der Bühne zeige. Das heißt natürlich nicht, dass nicht viel Arbeit hinter Tricks steckt. „Manchmal kann es zwei Jahre dauern, bis ein Kunststück steht. Manchmal geht es locker von der Hand“, sagt er über seinen Schaffensprozess.

Schlichtes Bühnenbild

Auf der Bühne sieht natürlich alles locker aus. Dazu passt auch das eher schlichte Bühnenbild. Denn auch das – wie soll es bei Weide auch anders sein – müsse schließlich in sein Auto passen. Vier leuchtende Säulen, die er ineinanderstecken könne, das sei es. „Rack small, play big“ sei das Motto – sinngemäß: „klein verpackt, groß ausgespielt“.

70 bis 80 Prozent der Sachen, die er auf die Bühne bringe, seien neue eigene Tricks. Dazu kommen ein paar Klassiker mit Seil oder Karten. Und alles verpackt mit Humor und Charme. Dass die Requisiten, die Marc Weide nutzt, nicht außergewöhnlich sein müssen, um Außergewöhnliches mit ihnen anzustellen, erklärt der Magier anhand eines Beispiels. Am Strand, als seine Tochter im Sand gespielt habe, sei ihm die Idee gekommen: Jedes Elternteil kennt es, wenn das Kind Sand im Schuh hat. Was aber, wenn man minutenlang Sand aus einem Schuh kippen kann, ohne dass er zur Neige geht? Das erstaunt die Leute. Und schon war der nächste Trick geboren.

Dass es von dieser Idee bis zur bühnenreifen Vollendung dann etwas dauern kann, gehört zum Handwerk von Marc Weide. Denn auch seine Requisiten baut der Magier selbst. In seinem neuesten Programm „Magier des Monats“ sollen die Menschen staunen und lachen gleichzeitig. Und alles mit Requisiten, die sie aus ihrem Alltag kennen. Und die im Zweifel auch in ihr Auto passen würden.

„Magier des Monats“, Marc Weide, Comedy und Zauberei, Mittwoch, 7. Oktober, 20 Uhr.

Weiteres Programm im Scala

„KI – Kritische Intelligenz“, Fatih Çevikkollu, Kabarett, Freitag, 2. Oktober (20 Uhr), „Der tut’s noch“, Wilfried Schmickler, Politkabarett, Samstag, 3. Oktober (20 Uhr), „Ich entschuldige mich im Voraus!“, Pam Pengco, Drag-Comedy, Sonntag, 4. Oktober (20 Uhr), „Album Release EU Tour 2026“, Philip Sayce, Bluesrock, Dienstag, 6. Oktober (20 Uhr), „Konfetti für alle!“, Dave Davis, Comedy, Donnerstag, 8. Oktober (20 Uhr), „Bessere Zeiten“, Ulla Meinecke, Liedermacher-Pop, Freitag, 9. Oktober (20 Uhr), „Ich hab nicht ewig Zeit – Die Tour zum Siebzigsten“, Purple Schulz, Popmusik, Samstag, 10. Oktober (20 Uhr), „Ostblock Live“, Richard Cwiertnia, Comedy, Dienstag, 13. Oktober (20 Uhr), „Neues Programm (oder: Antworten auf alle anderen Fragen)“, Fitz Eckenga, Kabarett, Mittwoch, 14. Oktober (20 Uhr), „Zwei Füße für ein Halleluja – Mit einem Regenten unterwegs“, Jochen Malmsheimer und Uwe Rössler, Kabarett, Donnerstag, 15. Oktober (20 Uhr), „Tribute to U2“, Achtung Baby, U2-Tribute-Rock, Freitag, 16. Oktober (20 Uhr), „AC/DC Tribute“, Dirty Deeds ’79, Rock-Tribute, Samstag, 17. Oktober (20 Uhr), „Generation XY: 80er, 90er und das Leben heute“, Olaf Bossi, Comedy, Sonntag, 18. Oktober (19 Uhr), „Musik macht sexy! (außer manche)“, Christoph Reuter, Musikkabarett, Freitag, 23. Oktober (20 Uhr), „Basler ballert – Best of“, Mario Basler, Fußball-Comedy, Samstag, 24. Oktober (20 Uhr), „Kay Ray Show“, Kay Ray, Comedy, Mittwoch, 28. Oktober (20 Uhr), „Pontos – Eine musikalische und kulturelle Bildungsreise zum Schwarzen Meer“, Partnerschaftsverein Leverkusen Delphi e. V. und Verein der Griechen aus Pontos Köln e. V., Weltmusik und Kulturveranstaltung, Freitag, 30. Oktober (20 Uhr), „The Music of Elton John & Billy Joel“, Elton & The Joels, Pop-Tribute, Samstag, 31. Oktober (20 Uhr)