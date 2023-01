Wipperfürth – Bei einem Unfall in Wipperfürth-Erlen ist am Sonntag ein zwölfjähriger Junge verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtet, war der Junge auf seinem Fahrrad unterwegs, als er am Nachmittag um 15.30 Uhr stürzte und sich dabei schwer verletzte.



Die Beamten können noch keine Unfallursache nennen. Der Zwölfjährige soll zum Zeitpunkt des Unfalls hinter einer Bimmelbahn hergefahren sein. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.