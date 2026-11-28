Ehrenpatenschaft für den kleinen Manuel

Fünf Monate ist Manuel jetzt alt und guter Dinge, als der Bürgermeister zu Besuch kommt. Im Arm von Mutter Anastasia schaut er neugierig, was gerade passiert. Die Urkunde nimmt aber nicht er entgegen, sondern sein Vater Artur Schulz. Zudem gibt es als Patengeschenk 750 Euro vom Bundespräsidenten, der mit einer solchen symbolischen Ehrenpatenschaft die besondere Verpflichtung des Staates für kinderreiche Familien zum Ausdruck bringt. Mit der Patenschaft wird auch die besondere Bedeutung herausgestellt, die Familien und Kinder für das Gemeinwesen haben, und das Sozialprestige kinderreicher Familien gestärkt.

Zweite Ehrung in der Amtszeit des Bürgermeisters

„Es ist erst das zweite Mal in meiner Amtszeit, dass ich diese Ehrung im Namen des Bundespräsidenten vornehme“, sagt Ulrich Stücker. Damian ist mit elf Jahren das älteste Geschwisterkind, dann kommen Melina, Fiona, Sofia, Amalia und David. „Es gibt so viele schöne Momente, wo man dankbar sein kann für die Kinder und dafür, dass alle gesund sind“, findet Mutter Anastasia Schulz.

Ein durchstrukturierter Alltag mit sieben Kindern

Morgens weckt sie als erstes die Schulkinder, die Taschen werden am Abend vorher gepackt. Der Tag ist durchstrukturiert: „Eine gewisse Ordnung muss eingehalten werden“, weiß Artur Schulz, der als Mechatroniker bei Schneider Electric in Bomig arbeitet. Seine Ehefrau hat medizinische Fachangestellte gelernt. „Natürlich gibt es manchmal hektische Tage“, berichtet sie, aber auch dann legt sie Wert darauf, dass die ganze Familie abends gemeinsam am Tisch sitzt. „Das ist wichtig“, findet Anastasia Schulz. Ihr geht es in der Erziehung darum, dass die Kinder früh lernen, aufeinander achtzugeben. Beim Essen herrscht Einigkeit: Am liebsten mögen die Kinder Nudeln, Schnitzel und Pommes. „Bei Ofengemüse ist dann schon mal Überzeugungsarbeit nötig“, sagt Artur Schulz.

Musikalische Bildung als Anliegen der Eltern

Ein Anliegen ist den Eheleuten die musikalische Bildung des Nachwuchses: Zwei der Kinder spielen Geige, eines Klavier, eines Akkordeon. Die Schulkinder singen außerdem im Chor ihrer freikirchlichen Gemeinde.

Lob vom Bürgermeister

Bürgermeister Stücker zeigte sich beeindruckt von dem funktionierenden Familienleben: „Großes Kompliment, wie Sie das alles managen.“ Da wäre möglicherweise auch der Bundespräsident beeindruckt. (ar)