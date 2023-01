Bergisch Gladbach – Es ist sein Herzenswunsch wieder in der Erwachsenenbildung zu arbeiten und zu unterrichten. „Ich kann an einer tollen Schule mit sehr guten Bildungsangeboten arbeiten. Ich habe wirklich Glück“, freut sich Dr. Jörg Pottbeckers. Denn sein Wunsch hat sich zum Jahresanfang erfüllt: Seit Februar ist der 49-jährige Literaturwissenschaftler neuer Geschäftsführer des bib International College in Bergisch Gladbach.

Weitreichende Aufgaben von Management bis Lehre

Vom Marketing über Management, Vertrieb, Personalführung bis zum Unterricht reichen seine Aufgaben. Zum Team von Pottbeckers gehören zehn festangestellte Lehrkräfte und rund 15 Gastdozenten, die regelmäßig an der Gladbacher Privatschule die Jugendlichen praxisnah in Fachgebieten wie Film, Foto, Mediendesign oder Game unterrichten. Aktuell würden 320 Schülerinnen und Schüler die Einrichtung besuchen. Und da am 4. Oktober der neue Ausbildungsjahrgang startet, ist der Geschäftsführer mit den Vorbereitungen vollauf beschäftigt.

Die gute Nachricht für alle, die unentschlossen sind: „Auch späte Anmeldungen haben noch Chancen bei uns“, sagt Pottbeckers. „Manche kommen sogar erst während der Einführungswoche, in der wir Workshops und andere Veranstaltungen anbieten.“



In den Fachrichtungen Programmierung und Gestaltung von Computerspielen sowie Mediendesign starten pro Jahr zwei beziehungsweise eine Klasse. Pottbeckers: „Wir halten die Klassen mit maximal etwa 25 Jugendlichen ganz bewusst klein.“

Kleine Runden statt volle Uni-Kurse

Gerade unter den Abiturienten, die eine zweijährige Ausbildung am bib College machen – mit der anschließenden Möglichkeit den Bachelorabschluss zu erreichen – gebe es junge Leute, die die vollen großen Kurse an Universitäten scheuten. „Diese Jugendlichen brauchen mehr Betreuung und Begleitung, die sie an unserer Schule bekommen“, erläutert der Lehrer.



Auch ein nicht so guter Abi-Durchschnitt sei am College kein Hindernis erfolgreich zu sein. „Viele der jungen Menschen bauen bei uns ihr Ego auf, trauen sich mehr und gehen dann tatsächlich ins Ausland an unsere Partneruniversitäten und machen ihren Bachelor.“

Auch mit einem Realschulabschluss können Schulabgänger das private Berufskolleg besuchen. Ihre Ausbildung dauert drei Jahre. Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Nähe leben, können im Wohnheim auf dem Schulgelände untergebracht werden. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Berufskolleg befindet sich bekanntlich die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW), die verschiedene berufsbegleitende Studiengänge anbietet.

Poetry Slam im Deutschunterricht

Deutsch-Kommunikation heißt das Fach, das Pottbeckers selbst unterrichtet. „Es ist ein modern gestalteter Deutschunterricht, der sich auch an den Berufsbildern orientiert.“ So gehöre das Schreiben einer sogenannten Storyline oder Poetry Slam zum Lernstoff. Und modern bedeute nicht, dass die Jugendlich gänzlich an Klassikern der Literatur vorbeikommen. „Da lassen sich wunderbare Vergleiche zu Spielhandlungen herleiten“, betont er.

An der Technischen Universität Chemnitz hat der Literaturwissenschaftler acht Jahre als Dozent gearbeitet. 2017 hat ihn der Wechsel in die Wirtschaft gereizt. Zwei Jahre ist er in Frankfurt in einer PR-Agentur tätig. 2019 folgt der Wechsel nach Köln zum Unternehmen „derticketservice“. „Dort hatte ich unter anderem die Firmenbetreuung für den 1. FC Köln“, erzählt Pottbeckers mit strahlendem Lächeln.



Denn das ist „mein Verein“, verrät der gebürtige Leverkusener. Längst wohnt er wieder in seiner Heimatstadt und unternimmt gerne Touren mit seinem Rennrad ins Bergische. Computerspiele sind nicht sein Ding. „Da greife ich viel lieber zu einem Buch.“