Mitsingen für den guten Zweck

Der Altenberger Dom soll am Freitag, 4. Dezember 2026, zur großen Mitsingbühne werden. Radio Berg lädt gemeinsam mit dem Marialindener Männerchor „Laut aber schief“ und weiteren Musikern zum Domsingen zugunsten der Aktion Lichtblicke ein. Dabei kommt es nicht auf den perfekten Ton an: Mitsingen können wirklich alle, die Lust auf bekannte Lieder und ein gemeinsames Adventserlebnis haben.

Zeitplan und Spende als Eintritt

Der Einlass beginnt um 18 Uhr, das Konzert um 19 Uhr. Es soll gegen 20.30 Uhr enden, spätestens um 21 Uhr. Der Eintritt ist an eine Spende von mindestens zehn Euro pro Person gebunden. Auch Kinder zählen einzeln. Wer mehr geben möchte, kann den Betrag frei wählen. Nach Angaben des Veranstalters werden alle Spenden an Lichtblicke weitergeleitet. Chor, Unterstützer und Helfer verzichten auf eine Gage; die Veranstaltungskosten werden separat getragen.

Anmeldung nötig, Anreise mit Vorlauf planen

Für das Konzert ist eine Anmeldung erforderlich, da die Plätze im Dom begrenzt sind. Wer keinen Platz mehr erhält, kommt auf eine Warteliste. Das Domsingen fällt auf denselben Abend wie der Altenberger Adventsmarkt. Besucher sollten deshalb ausreichend Zeit für Anfahrt und Parkplatzsuche einplanen. Empfohlen wird der Parkplatz am Märchenwald; außerdem gibt es weitere ausgewiesene Parkplätze und Shuttlebusse.

Hilfe für Kinder und Familien in Not

Mit dem Benefizabend sollen Kinder und Familien in Not in der Region unterstützt werden. Anmeldung und weitere Infos auf der Internetseite des bergischen Radiosenders. (wg)

www.radioberg.de